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Турист пожаловался на нашествие насекомых и грязные пляжи в Анапе

Россиянин решил отдохнуть в Анапе и остался недоволен проведенным отпуском. На платформе "Дзен" он пожаловался на нашествие насекомых, грязные пляжи и высокие цены, пишет "Лента.ру".

Турист пожаловался на нашествие насекомых и грязные пляжи в Анапе
© Banki.loans

Со слов туриста, его отдых совпал с сезоном проливных дождей, которые вызвали нашествие каких-то непонятных насекомых, что испортило впечатление от курортного города.

Кроме того, россиянина встретили грязные пляжи. В первую очередь, отметил турист, это связано с поведением самих отдыхающих.

"Не все умеют себя вести, пока одни стараются поддерживать чистоту на безвозмездной основе, другие полагают, что "все включено" — значит бросай мусор, где душе угодно", — пожаловался он.

Туриста также поразили высокие цены, которые, по его мнению, далеко не всегда соответствуют качеству.

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