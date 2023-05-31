Турист пожаловался на нашествие насекомых и грязные пляжи в Анапе

Россиянин решил отдохнуть в Анапе и остался недоволен проведенным отпуском. На платформе "Дзен" он пожаловался на нашествие насекомых, грязные пляжи и высокие цены, пишет "Лента.ру".

© Banki.loans

Со слов туриста, его отдых совпал с сезоном проливных дождей, которые вызвали нашествие каких-то непонятных насекомых, что испортило впечатление от курортного города.

Кроме того, россиянина встретили грязные пляжи. В первую очередь, отметил турист, это связано с поведением самих отдыхающих.

"Не все умеют себя вести, пока одни стараются поддерживать чистоту на безвозмездной основе, другие полагают, что "все включено" — значит бросай мусор, где душе угодно", — пожаловался он.