Город в окружении живописных гор знаменит уникальным климатом с теплыми зимами и прохладным летом. Также Пятигорск входит в регион Кавказских Минеральных Вод, поэтому в городе есть более тридцати мест, где можно попробовать лечебную воду.

Пятигорская центральная питьевая галерея – это один из самых популярных лечебных источников города. Она была построена в 1971 году и до сих пор является одним из главных мест, где можно попробовать лечебную воду. В галерее находятся несколько источников с разной минерализацией воды, каждый из которых имеет свои свойства. Об этом месте рассказала блогер @Mariaontheway на своей странице в TikTok.