Почему стоит посетить питьевую галерею в Пятигорске: видео
Пятигорск предлагает множество возможностей для отдыха и развлечений, что делает его прекрасным местом для отпуска.
Город в окружении живописных гор знаменит уникальным климатом с теплыми зимами и прохладным летом. Также Пятигорск входит в регион Кавказских Минеральных Вод, поэтому в городе есть более тридцати мест, где можно попробовать лечебную воду.
Пятигорская центральная питьевая галерея – это один из самых популярных лечебных источников города. Она была построена в 1971 году и до сих пор является одним из главных мест, где можно попробовать лечебную воду. В галерее находятся несколько источников с разной минерализацией воды, каждый из которых имеет свои свойства. Об этом месте рассказала блогер @Mariaontheway на своей странице в TikTok.
Подробнее о том, где можно попробовать минеральную воду в Пятигорске, смотрите в видео.
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