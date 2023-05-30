В заповеднике "Ростовский" впервые побывали гости с Камчатки
Весенний туристический сезон закрыли в заповеднике «Ростовский». В этом году здесь побывали более 9000 туристов.
Посмотреть на цветущую степь приезжали не только жители донского края, но и гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени и других городов России. Об этом сообщается на странице учреждения в социальной сети.
«Впервые за всю историю заповедника встречали гостей из Коми и с Камчатского полуострова. Степной простор от края и до края, величественное озеро Маныч-Гудило, чистый воздух и терпкий запах степного разнотравья никого не оставили равнодушным. И нет ничего странного в том, что большинство туристов, посетив эти места, влюбились в них на всю жизнь и хотят вновь сюда вернуться», – пишет источник.
Летом в заповеднике экскурсии проводиться не будут из-за высокой пожароопасности. Но уже открыта запись на осень.