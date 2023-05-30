$80.69+0.6386.51+0.61

В заповеднике "Ростовский" впервые побывали гости с Камчатки

Весенний туристический сезон закрыли в заповеднике «Ростовский». В этом году здесь побывали более 9000 туристов.

В заповеднике "Ростовский" впервые побывали гости с Камчатки
© Don24.ru

Посмотреть на цветущую степь приезжали не только жители донского края, но и гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени и других городов России. Об этом сообщается на странице учреждения в социальной сети.

«Впервые за всю историю заповедника встречали гостей из Коми и с Камчатского полуострова. Степной простор от края и до края, величественное озеро Маныч-Гудило, чистый воздух и терпкий запах степного разнотравья никого не оставили равнодушным. И нет ничего странного в том, что большинство туристов, посетив эти места, влюбились в них на всю жизнь и хотят вновь сюда вернуться», – пишет источник.

Летом в заповеднике экскурсии проводиться не будут из-за высокой пожароопасности. Но уже открыта запись на осень.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий