В заповеднике "Ростовский" впервые побывали гости с Камчатки

«Впервые за всю историю заповедника встречали гостей из Коми и с Камчатского полуострова. Степной простор от края и до края, величественное озеро Маныч-Гудило, чистый воздух и терпкий запах степного разнотравья никого не оставили равнодушным. И нет ничего странного в том, что большинство туристов, посетив эти места, влюбились в них на всю жизнь и хотят вновь сюда вернуться», – пишет источник.