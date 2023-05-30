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Таганрог назвали идеальным городом для туристов-романтиков

Туристам-романтикам следует непременно побывать в Таганроге – одном из пяти городов России с архитектурными шедеврами в стиле модерн. Об этом говорится в исследовании московской Высшей школы бизнеса (ВШБ).

Таганрог назвали идеальным городом для туристов-романтиков
© Don24.ru

Эксперты ВШБ отметили, что на памятники архитектуры Таганрога непременно стоит взглянуть туристам-романтикам, а также всем неравнодушным к отечественной архитектуре.

«Прогуляться по улочкам южного приморского города – всегда удовольствие. Тем, кто хочет насладиться не только солнцем, но и архитектурной эстетикой, – в Таганрог», – говорится в обзоре ВШБ.

Прогулку стоит начать с осмотра дома помещика Шаронова, творения отца русского модерна Федора Шехтеля.

«Особняк Шехтеля напоминает шкатулку с драгоценностями – хочется рассматривать, любоваться, погружаться в музыку архитектурных форм», – восхищаются столичные эксперты.

В таганрогском особняке помещика Шаронова москвичи узнают черты Ярославского вокзала столицы: похожий прием с асимметричными башнями, динамичный архитектурный ритм чередования окон различной формы. Шехтель стремился привнести элементы традиционной русской архитектуры в свои проекты: так, и здесь парадный вход оформлен архитектурным кокошником, отсылкой к традиционному женскому головному убору. Фриз облицован керамической плиткой и мозаичными панно. В работе принимали участие художники Виктор Васнецов и Михаил Врубель.

Сейчас в особняке располагается единственный в России музей градостроительства и быта. Накануне мэрия Таганрога провела пресс-тур для СМИ Воронежа, Керчи, Краснодара и Ростова-на-Дону.

Журналисты посетили основные достопримечательности города, прошли важнейшими туристическими маршрутами, побывали в музеях.

С помощью таких акций местные власти хотят добиться увеличения туристского потока в Таганрог и повысить узнаваемость города как перспективного места для отдыха и туризма.

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