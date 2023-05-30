В какие речные круизы можно отправиться из Петербурга

В последние годы путешественники столкнулись с ограничениями при выборе направлений для отдыха. Не все страны открыты для поездок. Однако путешествия по России, напротив, стали популярнее. Речь идет и о речных круизах.

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Так, из Петербурга есть короткие программы на три–четыре дня, а есть полноценные путешествия, которые рассчитаны на две недели и даже больше. «ФедералПресс» рассказывает, куда можно уплыть из Северной столицы и сколько это будет стоить.

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Сколько стоят короткие круизы из Петербурга

Жители и гости Северной столицы могут отправиться в самый настоящий круиз, даже если ограничены во времени. Компании предлагают путешествия по рекам, которые займут всего три – четыре дня. Чтобы отправиться, например, на Валаам, нужно всего три дня.

На сайте компании «Водоходъ» говорится, что в стоимость круиза входит размещение в каюте и трехразовое питание. Речь идет также об экскурсионном обслуживании и культурной программе. Стоимость путешествия начинается от 15,2 тыс. рублей на человека.

Также всего три дня займет путешествие в Коневец. Это остров в Ладожском озере, где находится Коневский мужской монастырь. Остров пользуется популярностью у туристов и паломников. Путешествие обойдется от 15,7 тыс. рублей на человека.

Четыре дня займет путешествие «Сказочные Мандроги», где можно познакомиться с бытом русских людей в старину. На сайте компании «Инфофлот» уточняется, что на одного человека нужно от 30 тыс. рублей. Путешественники также посетят Валаам.

Путешествие в Карелию «Мраморное чудо Рускеала» также займет четыре дня. Кроме самой Рускеалы гости увидят крепость Орешек и посетят Коневец. Стоимость программы на одного человека начинается от 30 тыс. рублей.

Куда можно отправиться в длинный круиз из Петербурга

От Северной столицы можно доплыть даже до Астрахани. Время в пути составит около 20 дней, однако есть и более короткие программы. Туристы смогут увидеть Самару, Саратов, Казань, Нижний Новгород, Волгоград и Астрахань. Также есть возможность пройти по Волге и Каме до Перми.

Путешествия к самому крупному архипелагу в Белом море – Соловецким островам – займет около 12 дней. Что касается цен, то путешествие по верхней Волге, в ходе которого туристы посетят Кострому, Ярославль и Углич, будет стоить от 88 тыс. рублей на одного человека.

Круиз «Счастье» на Каме в Пермь обойдется от 83 тыс. рублей на человека. «Очарование русской провинции» для желающих посетить Ярославль, Плес и Кострому будет стоить от 97,6 тыс. рублей на человека. За путешествие к Сокольим Горам в Самару надо будет заплатить от 76 тыс. рублей, и займет круиз примерно 10 дней.