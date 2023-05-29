Самые красивые места в Краснодарском крае, которые стоит обязательно посетить: видео
Сезон отпусков и долгожданных поездок начался вместе с наступлением тепла. Многие уже распланировали отпуска за границей, но немало россиян выбирают поездки по своей стране. Тем более, что разнообразие невероятно интересных и красивых мест в России порадует даже самых избирательных туристов.
Один из самых теплых и живописных регионов страны — Краснодарский край. И, если вам кажется, что курорты Кубани — это только галечные пляжи и горячая кукуруза в ларьках, вы сильно ошибаетесь.
На самом деле в городах Краснодарского края уже давно все иначе — есть хорошие отели, комфортные пляжи и рестораны с вкусной кухней и отличным сервисом.
Кроме того, здесь очень много живописных локаций, которые больше похожи на красивую картинку из интернета. Смотрите видео, чтобы узнать, куда ехать за такой красотой.
Ранее мы писали о том, когда начнется купальный сезон в Краснодарском крае.