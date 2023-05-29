$80.06+0.0985.90-0.02

Самые красивые места в Краснодарском крае, которые стоит обязательно посетить: видео

Сезон отпусков и долгожданных поездок начался вместе с наступлением тепла. Многие уже распланировали отпуска за границей, но немало россиян выбирают поездки по своей стране. Тем более, что разнообразие невероятно интересных и красивых мест в России порадует даже самых избирательных туристов.

Один из самых теплых и живописных регионов страны — Краснодарский край. И, если вам кажется, что курорты Кубани — это только галечные пляжи и горячая кукуруза в ларьках, вы сильно ошибаетесь.

На самом деле в городах Краснодарского края уже давно все иначе — есть хорошие отели, комфортные пляжи и рестораны с вкусной кухней и отличным сервисом.

Кроме того, здесь очень много живописных локаций, которые больше похожи на красивую картинку из интернета. Смотрите видео, чтобы узнать, куда ехать за такой красотой.

Что посмотреть в Краснодаре в июне

Ранее мы писали о том, когда начнется купальный сезон в Краснодарском крае.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий