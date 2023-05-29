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5 мест в Калининградской области, где можно сплавиться на байдарке

Байдарочный сезон начался 1 мая и закончится 1 октября. «Клопс» выяснил, где в Калининградской области можно сплавиться и сколько это будет стоить.

5 мест в Калининградской области, где можно сплавиться на байдарке
© Unsplash

1. Правдинское водохранилище

Путешествие по водохранилищу Правдинской ГЭС осуществляет только одна компания. Остальные организации предлагают стартовать из этой точки.

Общее расстояние — 7 км, примерное время прохождения — 3 часа. Пункт отправления — городской пляж Правдинска. Байдарочники гребут в направлении посёлка Тёмкино, после привала плывут назад и обедают.

Цена: 1 500 рублей с человека. Некоторые компании разрешают провозить детей до 5 лет бесплатно и предлагают скидки организованным группам от 10 человек.

2. Река Лава

Экскурсии по Лаве организуют несколько компаний. Продолжительность можно выбрать по своим силам: длина треков варьируется от 7 до 22 км, сплав может занять от 2,5 до 4,5 часа.

Стоимость: от 1 500 рублей с человека. Некоторые компании разрешают провозить детей до 5 лет бесплатно. Обычно в стоимость включена встреча, трансфер, инструктаж, прокат снаряжения. За доплату можно заказать горячий обед. Возможны скидки организованным группам от 10 человек.

3. Река Анграпа

Те, кто хочет сплавиться вниз по Анграпе, могут выбрать из пяти маршрутов протяжённостью от 10,4 до 21 км, путешествие займёт от 2 до 7 часов.

Стоимость: от 1 600 за человека. В будни цена меньше. Стоимость зависит от продолжительности маршрута.

4. Река Шешупе

Здесь проводят и групповые, и одиночные сплавы. Можно взять напрокат одно-, двух- и трёхместную байдарку. Длительность аренды — от 2 часов.

Стоимость: двухчасовое путешествие на одноместной байдарке обойдётся в 1 000 рублей, прокат трёхместной лодки на 12 часов — 2 500 рублей.

5. Калининград

Взглянуть на город с воды можно, стартовав от пристани в центре. За 2,5 часа участники преодолевают маршрут в 6 км.

Цена: 1 800 рублей с человека. Семейная байдарка, где могут поехать вместе трое взрослых или двое взрослых и два ребёнка до 14 лет, обойдётся в 5 800 рублей.

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