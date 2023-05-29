Отдых на море в России: куда поехать, чтобы отдохнуть интересно

Через пару дней начнется лето, поэтому пора задуматься о том, как спланировать отдых в России на море: куда отправиться с детьми, в каких городах есть интересные достопримечательности, а где можно просто полежать на пляже. Предлагаем вам пять локаций — на любой вкус и кошелек.

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Куда поехать на отдых в России на море

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Сочи;

Крым;

Калининград;

Владивосток. Как сделать недорогой отдых на море в России в 2023 году интересным? Мы расскажем о некоторых популярных местах:

Стоит отметить, что в каждой из перечисленных локаций есть пляжи, где можно позагорать перед купанием в море. Однако если вас интересует более необычный для России отдых на море, то куда поехать, можно решить, исходя из перечня портовых городов. Если хотите совместить прогулки по морю и соленый воздух с посещением достопримечательностей, то стоит посетить Новороссийск, Находку, Петропавловск-Камчатский, Мурманск, Санкт-Петербург, Архангельск и многие другие города.

Отдых в Сочи

Сочи можно считать одним из самых популярных городов для летнего отдыха среди россиян еще с середины прошлого века. Благодаря прошедшей в 2014 году здесь Олимпиаде в городе и вокруг него были построены современные отели, улучшена транспортная инфраструктура, появились новые локации для отдыха с детьми и активного времяпрепровождения. Туристы едут на отдых в Сочи не только ради моря, но и чтобы оттуда отправиться в соседнюю Абхазию, добраться до горнолыжных курортов или посетить различные мероприятия, проходящие на спортивных объектах.

Однако из-за того, что многие традиционные места отдыха за рубежом в силу сложной международной обстановки стали для путешественников из России недоступны, на сегодняшний день поехать на отдых в Сочи недорого не получится.

Для тех, кто любит полежать на пляже, в Сочи предусмотрено практически все:

у большинства прибрежных отелей в центре Сочи и в его южном районе, Адлере, есть свои пляжи на городских пляжах дежурят спасатели ценные вещи отдыхающие могут оставить в камерах хранения при входе в зону отдыха поблизости от мест отдыха есть точки общепита и туалеты на пляжах близ крупных отелей нет назойливых продавцов для комфортного отдыха можно взять в аренду лежак на весь день.

Однако, помимо пляжей и моря, отдых в Сочи будет интересен и с точки зрения различных познавательных экскурсий. Если вы выберете этот формат развлечений, то отдых в Сочи недорого вполне реален. В городе можно посетить зоопарк, дендрарий, дельфинарий и океанариум. Цены на входные билеты здесь вполне умеренные, для детей и пенсионеров действуют льготы. Именно поэтому Сочи — идеальный вариант отдыха на море с детьми в России.

Также из Сочи можно отправиться на экскурсии в Красную Поляну, на курорт Роза Хутор, проехаться вдоль горных рек, посетить исторические и природные памятники, в изобилии расположенные вокруг города.

Отдых в Крыму

Отдых на море в России часто ассоциируется прежде всего с Крымским побережьем. Здесь активно развивается транспортная инфраструктура, строятся спортивные и социальные объекты, улучшается ситуация в сфере развлекательных услуг, повышается качество сервиса в отелях и точках общепита. Однако отметим, что Крым — это не тот случай, когда можно организовать отдых на море в России недорого, поскольку полуостров пользуется у наших соотечественников большой популярностью, особенно теперь, когда приехать сюда стало возможно на личном автомобиле.

Дикий пляж «Каравелла» близ Севастополя

Генеральские пляжи под Керчью для отдыха с ночевкой

Яшмовый пляж под Севастополем с разноцветной галькой и организованной инфраструктурой

Пляж на набережной Алушты с лежаками, душем и туалетами

В поселке Новофедоровка песчаный пляж «Палуба» с пологим заходом Из самых популярных мест для отдыха у моря в Крыму можно выделить следующие:

Если вы приехали на отдых в Крыму с детьми, то лучше выбирать те пляжи, где работает служба спасения. В случае, если хочется отдохнуть от городской суеты и насладиться природой, смело отправляйтесь в горы.

гору Ай-Петри

замок Ласточкино гнездо

дворец в Ливадии

Массандровский дворец и парк пещеры Мраморная и Эмине Баир Хосар

Свято-Успенский мужской пещерный монастырь

Генуэзскую крепость Отдых в Крыму подойдет и для любителей экскурсий. Здесь можно посетить:

Отдых в Крыму также понравится тем, кто приехал на море, но не любит лежать на пляже. Здесь активно предлагают такие развлечения, как катание на бананах, хождение на сапе, полеты на воздушном шаре, водные лыжи, погружение с аквалангом и много других водных активностей.

Владивосток — город, где встает солнце

Портовый город Владивосток тоже придется по душе тем, кто собирается, не выезжая из России, отдыхать на море: куда поехать позагорать и искупаться в этом месте — мы вам расскажем.

Чтобы вдоволь насладиться Японским морем, рекомендуем вам поехать туда летом, хотя даже в сентябре вода у берега в черте города теплая. В приморском городе в теплый сезон воздух прогревается до 30 градусов тепла, а вода до 20 градусов. В черте города можно искупаться и позагорать на пляжах «Патрокл», «Чайка», «Щитовая», «Юбилейный», «Змеинка». До каждого из них можно добраться пешком или на общественном транспорте. Около большинства пляжей вы найдете все удобства, в том числе точки общепита и туалеты.

За пределами города самое интересное место для отдыха — Стеклянный пляж. Свое название он получил из-за того, что покрыт кусочками разноцветного стекла, которые море превратило в гладкий мелкий гравий. Местные жители часто сетуют, что туристы постепенно забирают на память этот необычный материал, а потому однажды пляж может исчезнуть.

Во Владивостоке весьма развито движение саперов — местные жители ходят на сапах вдоль берега даже зимой, а весной устраивают традиционный «угон льдины». Летом же на сапе можно посетить все прибрежные гроты и пещеры, куда есть доступ только с воды.

Среди достопримечательностей Владивостока и его окрестностей стоит отметить остров Русский с его необычным Пляжем камней и мысом Тобизина, Ворошиловскую батарею, Русский и Золотой мосты, смотровую площадку на сопке Орлиное гнездо, маяк «Токаревская кошка», скалы Петух и Слон на острове Путятина, бухту Золотой Рог, сопку Холодильник и озеро лотосов в городе Артеме, куда стоит отправиться в конце июля или начале августа, чтобы увидеть цветение этих растений.

Калининград: отдых по-западному

В самой западной точке России — Калининграде, тоже можно устроить отдых на море. Однако не стоит забывать, что в Калининграде отдых отличается европейским качеством, а потому стоит запастись достаточным количеством денег, чтобы позволить себе не только лежать на пляже, но и посещать экскурсии, ходить на шопинг и есть в ресторанах.

Любители пляжей и моря не будут разочарованы этим городом. В Калининграде и близлежащих поселках можно искупаться и позагорать в таких местах, как Янтарный пляж в одноименном поселке, пляж у канатной дороги в Светлогорске, пляж Сковородки в Зеленоградске, пляж в Пионерском на месте бывшего немецкого курорта Нойкурен, пляж под ветряками в Куликово. Все эти локации отличает песчаное покрытие и пологий заход в море, что будет особенно удобно для семей, которые приезжают на отдых с маленькими детьми.

Стоит отметить, что в Калининграде совершенно особый набор культурных и исторических достопримечательностей, многие из которых сохранились здесь еще с эпохи Кенигсберга. Поклонникам интеллектуального и активного времяпрепровождения в Калининграде отдых подарит впечатления от посещения таких мест, как:

Куршская коса Танцующий лес Бранденбургские ворота Кирха Святого Семейства Кенигсбергский собор Музей «Бункер» Оборонительная казарма «Кронпринц» Бастион «Грольман»

Разумеется, в качестве сувениров из Калининграда и других городов Калининградской области туристы привозят преимущественно изделия из янтаря. Приобрести их можно в Музее янтаря, в поселке Янтарный, в торговых центрах города. Но в Калининграде, отдыхая на море, можно найти яркий минерал и самостоятельно. Лучше делать это после шторма, когда море выносит на берег водоросли, в сплетении которых чаще всего и находят окаменевшую смолу. Забрать с собой можно будет только мелкие камешки, крупные находки весом в несколько килограммов вынести с пляжа нельзя.

Для охотников за морем

Для тех, кто наслаждается отпуском больше одного раза в год или имеет возможность отдыхать больше одного месяца, предлагаем ознакомиться с небольшим гидом по теплым морям России, в которых можно купаться.

На Черноморском побережье популярны среди туристов такие города, как Сочи, Анапа и Геленджик. Отдыхать у моря здесь можно с июня по сентябрь. Если в июне вода успевает прогреться всего до 21 градуса тепла, то в июле и августе — будет уже 27.

Японское море не балует своих поклонников такими показателями. Отдыхать здесь рекомендуется в июле и августе, в эти месяцы вода прогревается до 20 градусов тепла.

Купаться на Балтике, в Калининграде, будет комфортно в июле и августе. Морская вода к этому времени нагревается до 22-23 градусов тепла. Кстати, в Финском заливе тоже можно купаться в июле и августе, к концу лета температура воды достигает 23 градусов тепла.

Если у вас много свободного времени, то можете отдыхать с июня по сентябрь только на побережье. Можно провести первые дни лета на Черноморском побережье, в июле отправиться на Балтику или на отдых у Японского моря, а в сентябре застать бархатный сезон на юге — в Сочи, Крыму, Геленджике и Анапе.