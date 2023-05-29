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Появятся ли в Тюмени бесплатные пляжи

В настоящее время в Тюмени нет ни одного разрешенного бесплатного места для купания. Что мешает их организовать, «ФедералПресс» уточнил в администрации Тюмени.

Появятся ли в Тюмени бесплатные пляжи
© РИА "ФедералПресс"

«За счет средств водопользователей созданы и функционируют места массового отдыха (с организацией пляжной зоны) на озерах Верхнее Кривое и Липовое, на пруду Лесном и на части акватории пруда Студенческий, используемой для закаливания и зимнего плавания», – рассказали в мэрии о наличии пляжей.

За счет городского бюджета созданы и используются для пассивного отдыха места рядом с водными объектами: река Тура, пруды Войновский и Южный, обводненные карьеры Северный, Утиный и Школьный, а также на водном объекте в сквере «Серебряные ключи». Но пляжные зоны организовывать там нельзя.

В мэрии пояснили, что к зонам отдыха, которые используются для отдыха и купания, предъявляется масса требований. Среди них – наличие или возможность устройства удобных и безопасных подходов к воде, безопасный рельеф дна (отсутствие ям, зарослей водных растений, острых камней и пр.), благоприятный гидрологический режим (отсутствие водоворотов, течений более 0,5 м/с, резких колебаний уровня воды). Также установлены требования к оборудованию пляжей в части размещения необходимых функциональных зон, к минимальной расчетной площади пляжа.

Еще одно требование: в замкнутых водоемах, расположенных на территории поселений, глубина воды в весенне-летний период должна быть не менее 1,5 м.

«Площадь прибрежной полосы муниципальных водных объектов в условиях сложившейся застройки Тюмени является недостаточной для размещения необходимой для организации купания инфраструктуры. Также эти объекты являются обособленными непроточными водоемами с замедленным водообменом, гидрологический режим которых во многом зависит от гидрометеорологической обстановки, складывающейся на территории Тюмени. В связи с этим в маловодный период они подвержены пересыханию», – добавили в администрации.

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