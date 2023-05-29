Куда поехать отдыхать в июне по России: топ-7 мест

Лето уже на носу, а значит, пора планировать отпуск. Уже в июне в большинстве регионов России устанавливается комфортная погода, а в некоторых можно купаться в водоемах. Выбор места для отдыха зависит от личных предпочтений и интересов человека. В нашей стране существует множество направлений для путешествий пляжного, активного или культурного отдыха. Куда отправиться в отпуск в июне 2023 года в России — в материале «Вечерней Москвы».

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Крым

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В Крыму можно наслаждаться живописными пейзажами, купаться в Черном море, посещать исторические места и дегустировать местные блюда. В начале месяца средняя дневная температура воздуха составляет 25 градусов выше нуля, вода в море прогревается до 19 градусов, к концу станет жарче — до 29 градусов днем. Это отличное время для поездки на полуостров, так как еще не пришла изнуряющая жара. Популярным местом для оздоровления является Евпатория: там неглубокое море, расположено немало санаториев, есть источники с целительной водой. В Ялте климат хорош для людей, страдающих от болезней органов дыхания. Можно отправиться в пушкинские места — в Гурзуф или на восточное побережье, где расположены Судак и Феодосия. Хорошее решение — тур по полуострову: так можно посмотреть все достопримечательности местности.

Сочи

Сочи — всемирно известный курорт, гордость России. Здесь найдутся развлечения для детей и взрослых. Плюс великолепные пляжи, Черное море и горный воздух. В июне за день воздух прогревается до комфортных плюс 22–25 градусов, а в конце месяца температура воды идеальна для купания. Если становится жарко, то лучшим решением будет отправиться в аквапарк, на экскурсию на водопад или в Красную Поляну кататься по канатной дороге: в горах всегда немного прохладнее. В городе-курорте расположено немало гостиниц категории четыре и пять звезд с программой «все включено». Туристу доступно множество вариантов досуга: прогулка в Олимпийском парке, отдых с детьми в дельфинарии или тур в соседнюю Абхазию: границу можно перейти пешком. Кроме того, особенностью Сочи является множество развлечений на воде — «бананы», катамараны, дайвинг, сапсерфинг, прогулки на лодках или яхтах. Также можно поправить здоровье, пройдя лечение в одном из санаториев.

Санкт-Петербург

Один из прекраснейших городов мира — Санкт-Петербург. Его величественная архитектура, музеи и театры, а также романтические каналы создают неповторимую атмосферу. Необычайно красиво Санкт-Петербург выглядит в период белых ночей. Конечно, погода в городе не самая предсказуемая — дождь может пойти в любой момент, но летом он обычно не длится долго. Для прогулок необходимы легкий плащ и зонтик, чтобы осадки не нарушили планы и не испортили настроение. В городе предостаточно экскурсий, которые предлагаются практически везде, — на улицах, вокзалах, у станций метро. Первое посещение Северной столицы стоит начать с обзорной прогулки по городу — так можно познакомиться с основными достопримечательностями: Казанским собором, Петропавловской крепостью, Адмиралтейством, Исаакиевским собором и другими. Жемчужина города — собрание произведений искусства в Зимнем дворце, где расположен Эрмитаж. Туристу также доступны множество вариантов досуга — экскурсии по крышам, прогулки по рекам и каналам, поездки в пригороды Петербурга — Петергоф, Гатчину, Кронштадт. В июне выпускники школ празднуют выпускной бал: в честь этого в городе проходит праздник «Алые паруса». Это фантастическое зрелище на Неве, которое сопровождается салютом.

Карелия

Карелия знаменита благодаря своим природным достопримечательностям, таким как хвойные леса, озера, реки и скалы. В республике более шестидесяти семи тысяч водоемов. Крупнейшие — Ладожское и Онежское озера. В июне можно наслаждаться прогулками, пойти в поход с ночевкой в палатке или заняться активными видами спорта — каякингом и сапсерфингом. В эту пору погода часто балует туристов ярким солнцем, но нет зноя. Нельзя обделить вниманием Кивачский водопад, который является одним из самых крупных в Европе, и горный парк «Рускеала». С открытием туристического сезона есть возможность сплавать на пароме в Кижи, Валаамский Спасо-Преображенский монастырь на острове Валаам, Соловки.

Байкал

Байкал — это глубочайшее озеро, расположенное в Сибири. Оно привлекает любителей активного отдыха на машине с палатками. Искатели приключений могут устроить пеший поход, велопрогулку или лошадиную. Вода в заливе Чивыркуйском, заливе Посольских сор и в Малом море прогревается до 22 градусов выше нуля, что делает их идеальными для купания. Также можно сесть на катер для осмотра всех байкальских островов, посетить заповедники и национальные парки, такие как Баргузинский, Байкальский и Байкало-Ленский, а также порыбачить или полюбоваться на тайгу и местную живность, например на байкальскую нерпу.

Алтай

Алтай — место с мистической атмосферой и неповторимыми пейзажами. В этом уголке России можно в полной мере насладиться панорамой гор и озер. Июнь — идеальный месяц для путешествия по региону: дневная температура может достигать 20–25 градусов, а количество осадков минимально. В горах температуры могут сильно колебаться. Рекомендуются к посещению заповедники Алтайский, Катунский, Тигирекский, научные тропы Национального парка «Сайлюгемский» и парка «Уч-Энмек», плато «Укок». Также можно искупаться в озерах и водоемах (например, Семинские ванночки, озеро Ая, Бирюзовая Катунь и многие другие), экстремалы могут попытаться покорить гору Белуху.

Калининград