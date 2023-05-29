Эксперт назвала популярные направления внутреннего туризма у россиян

Среди россиян для внутреннего туризма наиболее популярны Санкт-Петербург, курорты Черноморского побережья, Москва, Казань и Калининград. Об этом сообщила руководитель пресс-службы МТС Travel Анастасия Самойлова.

Она отметила, что лидером для непродолжительных поездок стал Санкт-Петербург.

— Порядка 12 процентов бронирований на лето уже сделано в Петербург. На втором месте знаменитые пляжные курорты: Сочи, Анапа, Геленджик и Адлер, — пояснила эксперт в комментарии НСН.

На третьем месте в этом году оказалась Москва, которая в прошлом году лидировала по количеству бронирований на лето.

Также стали популярны новые направления, которые ранее были менее востребованы: Горно-Алтайск, Дагестан, Карелия.

Эксперты отмечают, что Египет остается один из самых популярных заграничных направлений для туризма у россиян. В начале и середине июня авиабилеты для одного человека без пересадок из Москвы в Хургаду и обратно обойдутся в 43 тысячи рублей, передает Nation news.