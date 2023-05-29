$79.97-0.0285.92+0.04

Эксперт Самойлова назвала самые популярные направления внутреннего туризма у россиян

Среди россиян для внутреннего туризма наиболее популярны Санкт-Петербург, курорты Черноморского побережья, Москва, Казань и Калининград. Об этом сообщила руководитель пресс-службы МТС Travel Анастасия Самойлова.

Эксперт назвала популярные направления внутреннего туризма у россиян
© Вечерняя Москва

Она отметила, что лидером для непродолжительных поездок стал Санкт-Петербург.

— Порядка 12 процентов бронирований на лето уже сделано в Петербург. На втором месте знаменитые пляжные курорты: Сочи, Анапа, Геленджик и Адлер, — пояснила эксперт в комментарии НСН.

На третьем месте в этом году оказалась Москва, которая в прошлом году лидировала по количеству бронирований на лето.

Также стали популярны новые направления, которые ранее были менее востребованы: Горно-Алтайск, Дагестан, Карелия.

Эксперты отмечают, что Египет остается один из самых популярных заграничных направлений для туризма у россиян. В начале и середине июня авиабилеты для одного человека без пересадок из Москвы в Хургаду и обратно обойдутся в 43 тысячи рублей, передает Nation news.

Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян оценил, насколько подорожал летний отдых на территории России. Как пояснил эксперт, первым делом «подорожали» те города, которые россиянам заменяют Европу.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий