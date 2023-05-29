Топ-10 необычных мест для путешествий по России в 2023 году

В России есть бесконечное множество туристических мест для путешествий, однако люди продолжают посещать только популярные. URA.RU собрало топ-10 необычных мест для посещения, о которых мало кто слышал, но которые точно не оставят вас равнодушными.

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«Рыбацкая деревня» — гостиничный комплекс в норвежском стиле с маяком на берегу озера. Находится в поселке Шумашь Рязанской области. Всего в гостинице 12 красных домиков с панорамными окнами с видом на озеро. Там можно позаниматься сап серфингом, прокатиться на катамаране или байдарке. На расстоянии около одного километра находится конюшня.

Набережная Дивногорска — главная достопримечательность города, расположена в 40 км от Красноярска. Прогулочная зона протянулась от дома №51 до Пионерской площади вдоль реки Енисей. Набережная разделена на несколько зон: верхняя терраса, прогулочные аллеи, детский парк с небольшим скалодромом и скейт-парк, деревянные скамейки в виде гор, спортивные тренажеры.

Эльтон, Волгоградская область — соленое озеро недалеко от границы с Казахстаном. Самое большое по площади минеральное озеро в Европе и одно из самых минерализованных в мире. В расположившемся неподалеку одноименном поселке есть санаторий.

Свияжск, Татарстан — село, расположенное на острове в Зеленодольском районе Татарстана. Летом к нему курсирует пассажирский теплоход. На острове нет общественного транспорта, промышленности и современных зданий.

Красивые виды

Шепелевский маяк — находится в полутора километрах к северо-западу от деревни Шепелево в Ленинградской области. Один из ближайших к Петербургу маяков, с которого открываются прекрасные виды на Финский залив. Красно-белый маяк возвышается на 38 метров. К маяку можно попасть через город Сосновый Бор, который до 2013 года был закрытым.

Кипарисовое озеро Сукко — находится на окраине поселка Сукко под Анапой в Краснодарском крае. Его изюминка — 32 американских кипариса, которые растут прямо из озерной воды. По одной из версий появления в озере редких кипарисов, деревья завезли в Краснодарский край в 1930-х годы в качестве эксперимента, и они прижились.

Камское Устье — находится в 100 км к югу от Казани. Дорога из Казани в Камско-Устьинский район напоминает поездку на южное побережье Западной Европы. Камско-Устьинский район на юге республики покоряет своей природой: здесь среди многовековых утесов сливаются Волга и Кама.

Интересные места и достопримечательности

Севший на мель сухогруз «Рио» в Кабардинке — африканский сухогруз,который сел на мель в 30 километрах от Геленджика (Краснодарский край) во время сильного шторма. Теперь он превратился в одну из главных альтернативных достопримечательностей Краснодарского края. Жители города водят к теплоходу экскурсии.

Дидинский тоннель — находится в Свердловской области. Заброшенный железнодорожный тоннель длиной более километра. По нему ходили поезда между Ревдой и Дружинино, пока в 1995 году не открылся наземный объездной путь.