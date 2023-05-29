Иркутские маршруты: чай на скалах, ночь у храма и потомки голландцев

Александр Откидач по итогам главного туристического конкурса страны "Мастера гостеприимства" получил почетный титул посла гостеприимства Иркутской области. Это благодаря ему в регионе появился новый вид отдыха - сельский туризм.

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Здесь столько всего!

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За два года Откидач и компания проложили туристические маршруты в деревни трех районов - Заларинский, Осинский, Качугский. Местные жители начали зарабатывать реальные деньги. Довольны и туристы.

Творог и сметана, мясо и рыба, овощи и картошка - все свое. Значительно вкуснее и дешевле, чем на городских рынках. И впечатлений - хоть отбавляй. В этом году гостей ждут в Усольском и Братском районах.

- Это настолько классные районы! Там столько всего! - восхищается Откидач. - И уникальные грязевые источники, и дегустации чаев и меда на скалах, и экскурсии по заброшенным советским стройкам, и мистические места силы, и памятники природы. Вот взять хотя бы село Раздолье в Усольском районе. Там местный батюшка будет учить туристов кататься на сапах по озеру, а ночлег готов предоставить в гостевом домике на территории храма. Где вы еще так отдохнете?

Перед тем, как организовать маршрут, команда изучает туристический потенциал территории. "Перед поездкой мы с ребятами прошерстили интернет, энциклопедии, публикации по теме. - рассказывает Александр. - Потом вместе со специалистами районных администраций заполняли подробнейшую анкету привлекательных мест. И уже на месте исследовали каждый закоулок".

По лесу на "железке"

В разведывательных экспедициях выяснилось, что местные жители могут не видеть потенциал самых крутых объектов. Как раз с Заларинским районом так и вышло. Весь его объездили вдоль и поперек, увидели много прекрасного.

"Этот район уже был знаменит своим "этническим кольцом", - напоминает Александр. - На небольшом расстоянии друг от друга стоят самобытные деревеньки. Пихтинск - здесь живут голендры (потомки голландцев, прибывших в Сибирь еще во времена Петра I). Татарское село Черемшанка, чувашская деревня Тагна. И собственно Хор-Тагна - ее сравнивают с Венецией из-за большого количества рек и речушек, через которые перекинуты подвесные мосты!"

Но! Хотелось еще чего-то, чего нигде нет… "Давай пытать местного специалиста по туризму, - продолжает Александр. - Он подумал-подумал… Есть, говорит, у нас заброшенная деревня Харагун. Раньше мы до нее по железной дороге добирались. Тут я аж подпрыгнул - по какой-такой железной дороге? Поехали в лес, нашли узкоколейку, по которой местные охотники ездили в лес. Расчистили и подремонтировали пути... 25 километров по шикарному лесу - это полный восторг! У нас там уже больше сотни туристов побывало. И все признают - нигде такого нет!"

Сколько-сколько?

- Когда мы составили прайс-лист на первый маршрут - вспоминает Александр, - трехдневное путешествие было оценено в 10 тысяч рублей на одного туриста. Некоторые сомневались: "Что-то дороговато для деревни-то?"

А когда тур завершился, эти же люди подходили ко мне и тихонько спрашивали: "Сань, как-то дешево все… Может доплатить чего надо?" Потому что туристов в деревнях принимают, как своих. Такие столы накрывают, такие красоты показывают! А какая там рыбалка...

И деревне прибыль

Деревни на туристах могут круто заработать, считает Александр. По его словам, пилотная группа из 16 туристов оставила в Заларинском районе 140 тысяч за туры. И еще на 56 тысяч накупили продуктов с собой и сувениров.