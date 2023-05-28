Хайлайн, роупджампинг, параплан: туристы едут на Северный Кавказ за адреналином

На Северном Кавказе открыли сезон экстремальных видов отдыха. В регионе установилась теплая и солнечная погода. Теперь любоваться природой можно с высоты птичьего полета. Корреспондент «МИР 24» Марина Сасикова узнала самые популярные места для экстремального отдыха.

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Крутые скалы за Кисловодском облюбовали скалолазы и хайлайнеры. Стропы натянули на высоте 500 метров. Чтобы ходить хорошо и не падать, нужно быть сконцентрированным и в то же время расслабленным, говорит Анна Власова. От напряжения стропа начинает колебаться.

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«У кого-то получается хуже, у кого-то лучше. Те, кто ходит длинные линии, могут хорошо контролировать и свой мозг, и свое тело», – сказала хайлайнер Анна Власова.

Хайлайн последние три года стал особенно популярен. Среди любителей погулять над пропастью много новичков. Кто-то здесь ради экстрима и даже моды на этот вид спорта. Для Асхата Мударисова хайлан – это как инструмент познания себя.

«Я исследую свои страхи. Ты остаешься наедине с собой и наблюдаешь, что тебя пугает», – делится хайлайнер Асхат Мударисов.

А это развлечение для людей со стальными нервами – роупджампинг. Прыжок совершают с огромной высоты на альпинистских веревках. Кому и этого мало – предлагают скальные маршруты. А если хочется еще более острых ощущений, можно пройти в кошках по леднику.

«Здесь тебе приходится импровизировать. И очень сложно заставить мозг довериться страховке», – признался отдыхающий.

Но, пожалуй, больше всего впечатлений оставляют полеты на двухместном крыле параплана. Сезон в Чегемском ущелье открыли парапланеристы. Место старта на огромной высоте. Туда турист должен подняться самостоятельно с парапланом на плече.

«Я только приземлилась, до сих пор трясутся коленки»; «Это было великолепно, фантастически. Таких видов, которые здесь есть, нет нигде», – рассказали туристы.

Допустимая высота полетов – пять тысяч метров над уровнем моря. Хорошо, когда скорость ветра не выше семи метров в секунду. Считается, тогда посадка будет безопасной. Самые опытные пилоты ловят восходящий горный бриз. От этого создается ощущение в полете, словно перекатываешься по воздуху как по волнам.