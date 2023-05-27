Тобольск: ключ к Сибири, город ангелов и настоящей любви

В Тобольске расположен единственный в Сибири белокаменный кремль. Он же является визитной карточкой города. Кремль прекрасно сохранился и имеет отличное местоположение. Если подойти к нему из Нижней части города, он предстанет во всей своей красе, величественно возвышаясь над городским пейзажем. Приглядитесь к очертаниям кремля, и вы заметите, что они напоминают известного сказочного персонажа ― «чудо-юдо рыбу-кит» ― из сказки Петра Ершова «Конек-Горбунок». Сам Ершов, кстати, был уроженцем Тобольской губернии.

Прогуливаясь по кремлю, вам откроются великолепные панорамы, весь город окажется как на ладони. Не даром про Тобольск говорят, что это «ключ к Сибири».

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История города тесно связана с любовью. Некогда жены декабристов следовали в Тобольск за своими мужьями по любви, благодаря чему в городе начала развиваться культурная жизнь. В наши дни центром притяжения является СИБУР ― крупнейшая в России газоперерабатывающая и нефтехимическая компания. Она, словно магнит, притягивает молодых специалистов, генерирует миграционные потоки, и люди семьями приезжают в Тобольск за хорошими условиями жизни. Всё это ― о любви и по любви.

Отдать дань памяти декабристам и их женам можно, посетив Завальное кладбище ― старейший некрополь Тобольска. Это уникальное место, где похоронены многие известные личности, именно здесь расположена могила великого русского сказочника Петра Ершова.

Концепцию истинной любви отражает ресторан «Дворцовая», куда, кстати, мы рекомендуем отправиться на ужин. Ресторан расположен у стен кремля, здесь можно отведать местные деликатесы и просто провести приятный вечер в уютной атмосфере. Хозяйка заведения, пройдя обучение в столичных ресторанах, вернулась в родной город, открыла собственное дело по любви и теперь по праву держит марку одного из лучших ресторанов города.

Чем заняться в Тобольске?

Посетить единственный кремль Сибири

В России всего 12 кремлей, сохранившихся до наших дней. Тобольский по праву считается одним из самых красивых, в том числе благодаря своему расположению на вершине холма.

Отыскать тобольских ангелов

На территории города установлено десять арт-объектов ― ангелов. Нужно непременно найти каждого из них, запечатлеть и позволить им рассказать об истории города.

Прогуляться по заброшенной улице Мира

Очень символичное место: в начале улицы расположился прекрасный особняк, в котором жила царская семья. Сейчас здесь открыт Музей Семьи Императора Николая II ― «Дом губернатора», также рекомендуем к посещению. Дальше по улице вас встречают заброшенные дома, как бы подчеркивая ощущение трагедии, связанной с судьбой последней царской семьи. Администрация города планирует восстановить и благоустроить улицу, но даже в текущей атмосфере есть своя красота и уникальность. Мало где встретишь улицу-призрак в центре города.

Открыть «темную сторону» сибирской земли

Посетите «Тюремный замок», который был построен в 1838 году и служил в качестве Тобольской пересыльно-каторжной тюрьмы. Через нее прошли тысячи людей, в ее застенках побывали такие известные люди, как Федор Михайлович Достоевский, Николай Гаврилович Чернышевский, Александр Исаевич Солженицын и другие. При «Тюремном замке» есть действующий хостел, где можно переночевать, ощутив на себе, что значит быть узником ― к услугам гостей воссозданная «одиночная камера».

Погрузиться в декорации сериала «Тобол»

И не только в декорации, ведь прогулка по улицам Тобольска позволит встретиться и с актерами сериала. Съемки велись в черте города, и местные жители принимали в них активное участие.

Прикоснуться к новейшим технологиям

Уникальный завод СИБУР открыл свои двери для туристов. Здесь можно познакомиться с передовыми технологиями, узнать об истории производства, проехать вдоль цехов и полюбоваться индустриальным пейзажем.

Стоит отметить, что в городе появляется все больше комфортабельных гостиниц, которые отвечают всем требованиям современного путешественника. Ну а число кафе и ресторанов на любой вкус удивит даже самых взыскательных туристов.

Тобольск удивителен и многогранен, он бережно хранит вековую историю и смело идет навстречу современности. Мы поделились лишь малой частью того богатства достопримечательностей этого харизматичного города.