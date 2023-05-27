Петербург отметит 320-летие гала-концертом звезд оперы, фестивалями и шоу

Санкт-Петербург в субботу отмечает 320-й день рождения, в праздничной программе - фестиваль огня с участием пиротехников из разных стран, праздник мороженого, а также выставки, спектакли и множество других событий. Ключевым мероприятием станет гала-концерт звезд оперной сцены "Классика на Дворцовой".

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

"В этот день мы, как всегда, отдадим дань памяти основателю Санкт-Петербурга Петру Великому. Возложим цветы к Медному всаднику и на могилу первого российского императора в Петропавловской крепости. На Ростральных колоннах зажгутся факелы в 10 часов утра и за 5 минут до полуночи. В полдень будет дан традиционный выстрел из пушки Петропавловской крепости", — рассказал губернатор Александр Беглов в эфире телеканала "78".

Видео дня

У Медного всадника установят большие экраны, где в течение дня будут транслироваться видеооткрытки с поздравлениями от почетных граждан Санкт-Петербурга и деятелей культуры стран СНГ.

Диктант с хоккеистом и Шутейная ассамблея

В Михайловском саду в полдень откроется фестиваль жестового искусства. Его гостей ждут мастер-классы по танцам, визуальной миниатюре и жестовой песне, а также праздничный концерт. В кинозале Капеллы в эти выходные впервые проведут краеведческий диктант "Культурный код Петербурга" к юбилею города. Его откроет яркий исторический экскурс от краеведа, после чего начнется настоящее интеллектуальное испытание, вопросы участникам будет задавать игрок хоккейного клуба СКА. Площадь Островского в субботу и воскресенье станет центром притяжения для любителей мороженого - в эти дни там пройдет традиционный фестиваль, посвященный этому десерту.

Кроме того, 27 мая ведущие петербургские артисты жанра драматической клоунады объединятся, чтобы показать зрителям премьеру спектакля-променада "Шутейная ассамблея на берегах Невы". Действо, участниками которого могут стать все желающие, развернется в Академическом саду на Васильевском острове. "Будут артисты из театров "Комик-трест", "Лицедеи", проекта "Карусель". Конечно же, театр "СоЛу" со своей Скоморошиной, театр "Мимигранты" с частью своего нового спектакля", - анонсировала программу на пресс-конференции в ТАСС главный режиссер спектакля, директор театра "Комик-трест" Татьяна Сидорова. В программе праздника - избрание короля шутов, Скомороший разгуляй, Бал придворных царя Петра, морские забавы на Шутейных верфях, Азбучные учения от Зайцев Васильевского острова и многое другое.

На Соборной площади Петропавловской крепости пройдет масштабный уличный фестиваль "Серебряное ожерелье". Участие в нем примут более 1 тыс. деятелей народной культуры - хореографические, вокальные, театральные коллективы и оркестры из разных регионов Северо-Запада России. "Изюминка" фестиваля - выступление Российско-китайского симфонического оркестра и хора с программой из русских народных песен и композиций, посвященных Петербургу. А вечером в субботу в крепости состоится праздник "Я этим городом храним…". Его кульминацией станет выступление Татьяны Булановой, которая исполнит свои самые популярные песни.

Опера на Дворцовой, шоу пиротехников и танцпол на стадионе

Центральным событием празднования станет "Классика на Дворцовой" (начало в 21:30 мск) - крупнейший в стране концерт классического искусства под открытым небом. "Каждый номер программы, а их в этом году будет 23, это полноценный мини-спектакль со специально созданными под него видеодекорациями и визуальными эффектами, сложной оригинальной хореографией и музыкальными аранжировками. А главным украшением программы станут звезды мировой оперы, чьи мастерство и талант востребованы самыми престижными сценами мира", - рассказали организаторы. Для публики выступят Томмазо Бареа, Сергей Романовский, Липарит Аветисян, Юлия Маточкина, Ованнес Айвазян и другие артисты в сопровождении Академического симфонического оркестра Санкт Петербургской филармонии под управлением Дениса Власенко.

Вечернюю программу продолжит концерт "Музыка Дворцового моста". В исполнении симфонического оркестра "Северная Симфония" под управлением маэстро Фабио Мастранджело прозвучат Испанский танец из балета "Лебединое озеро" Чайковского, Праздничная увертюра Шостаковича, ария Casta Diva из оперы "Норма" Беллини, фрагменты из оперы "Ромео и Джульетта" Гуно. Ровно в полночь, как только Дворцовый мост начнет разводиться, оркестр исполнит "Гимн Великому городу" Глиэра.

"Яркой частью программы празднования 320-летия Санкт Петербурга станет Петровский фестиваль огня, который пройдет в ночь с 27 на 28 мая на Стрелке Васильевского острова. Мероприятие подчеркнет статус Петербурга как культурной столицы стран СНГ", - отметили в комитете по развитию туризма.

Зрителей ждут захватывающие представления от пиротехников из Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Китая, Таджикистана, Турции в сопровождении национальной музыки. Между их выступлениями состоится световое шоу, а финальным аккордом станет грандиозное пиротехническое представление с участием всех команд. Для удобства жителей и гостей города в ночь с 27 на 28 мая будет работать метро, также в ночные часы пассажиры смогут воспользоваться девятью автобусными и двумя троллейбусными маршрутами.