Самый необычный город в России: видео

По данным на 2021 год, в России насчитывается около 1100 городов. В каждом из них есть, чем удивить туристов, но есть небольшой список городов, которые можно считать самыми необычными.

Один из них — город Мышкин, расположенный в Мышкинском районе Ярославской области, на берегу реки Волги. Население города составляет около 5400 человек (на 2021 год).

Существует легенда, согласно которой один князь отдыхал, лежа на берегу Волги, вздремнул и проснулся от того, что по его лицу проползла мышка. Сначала князь рассердился, но позже заметил, что к нему подползала змея и, на самом деле, мышь спасла его.

Сегодня Мышкин — это популярный туристический центр, который привлекает тысячи людей со всего мира. Здесь можно покататься на лодке по Волге, посетить музеи и выставки, а также насладиться красотами местной природы. Но почему этот город считается необычным? Смотрите видео, чтобы узнать об этом подробнее.