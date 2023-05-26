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Сняты последние ограничения в Крыму: что ждет туристов

Глава Крыма Сергей Аксенов снял последние ограничения, введенные из-за коронавируса ранее. Соответствующий документ появился на портале правительства республики.

Сняты последние ограничения в Крыму: что ждет туристов
© unsplash.com

«Постановляю: признать утратившими силу указы главы республики Крым», – говорится в документе No 118-У от 26 мая 2023 года.

В перечне более 150 наименований за 2020 и 2021 год. Ограничения касались массовых мероприятий и не только. Накануне сняли последние ограничения в соседней Адыгее, которая находится на территории Краснодарского края. Ранее в ВОЗ официально признали завершение пандемии.

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