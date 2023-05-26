Сняты последние ограничения в Крыму: что ждет туристов

В перечне более 150 наименований за 2020 и 2021 год. Ограничения касались массовых мероприятий и не только. Накануне сняли последние ограничения в соседней Адыгее, которая находится на территории Краснодарского края. Ранее в ВОЗ официально признали завершение пандемии.