Куда поехать на короткие выходные на 2-3 дня из Москвы

Варианты для тех, кто очень хочет выбраться поближе к природе.

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Владимир Виноградов, президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story: Когда до полноценного отпуска ещё очень далеко, а настроение и энергия колеблются в опасной близости от нуля, помогает проверенное средство — короткое двух- или трёхдневное автомобильное путешествие. Расстояние — до 350 км, время в пути — не более пяти часов, впечатлений — на миллион. Куда отправиться, подсказываю ниже.

Видео дня

Рыбинск

Приблизительное время в пути: 5 часов в одну сторону

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Современный Рыбинск сознательно выступает против всего современного – по крайней мере, в том, что касается исторического облика города. Несколько лет назад мэрия города утвердила единый дизайн-код для коммерческих объектов, призвав торговые сети вернуться к «исконным» дореволюционным названиям и вывескам.

Вместе с «ерями» и «ятями» город заполнили туристы. Впрочем, шум и суета пошли традиционно купеческому Рыбинску только на пользу: оживили центр и привлекли инвесторов. Сейчас там можно интересно и с максимальным комфортом провести несколько дней. Погулять по набережной Волги, подойти на теплоходе к створам Рыбинской ГЭС, отобедать в трактирах и продегустировать продукцию легендарного пивоваренного завода.

Тула и Ясная Поляна

Приблизительное время в пути: 3 часа в одну сторону

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Тула переживает урбанистический ренессанс: год от года становится комфортнее, интереснее и дружелюбнее к путешественникам. Особый шарм ей придают новые общественные пространства и творческие кластеры в реновированных индустриальных районах. Признанные фавориты – «Октава» и «Искра». Компанию им составляет приятная Казанская набережная вдоль старицы реки Упы – место, где и началась джентрификация Тулы.

На контрасте с обновлёнными городскими кварталами играет толстовская Ясная Поляна, где постарались сохранить атмосферу XIX века – даже снимать в музейных залах запрещено. Усадьба достойна отдельного дня: здесь хочется не просто дежурно пробежаться с экскурсией, а вдумчиво и неспешно бродить между экспозициями и природными достопримечательностями, воспроизводя в памяти цитаты из классики.

Ярославль и Карабиха

Приблизительное время в пути: 5 часов в одну сторону

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Альтернатива Туле и Ясной Поляне – Ярославль и некрасовская Карабиха. Похожий по форме (город плюс загородное имение), этот маршрут значительно отличается по содержанию. Ярославль – один из центров Золотого кольца, и было бы неверно обойти стороной хотя бы один из шедевров храмовой архитектуры – церковь Ильи Пророка XVII века или Спасо-Преображенский монастырь, где было найдено «Слово о полку Игореве».

А потом – фланировать, не имея чёткого плана, по историческому центру города, отмеченному ЮНЕСКО. Выйти на Стрелку, считать мосты через Волгу, спонтанно забегать в уютные частные музеи или роскошный планетарий. А завершить знакомство с губернией в усадьбе Некрасова Карабиха – скромной, но невероятно уютной.

Кострома и Асташово

Приблизительное время в пути: 5 часов в одну сторону

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Путешествие по Костроме – воплощение гедонизма: не стоит отказывать себе в дегустации местных сыров, икры и грибов. Не нужно экономить на ювелирных украшениях, произведённых как на костромских мануфактурах, так и эксклюзивно мастерами – в единственном экземпляре и строго на заказ. Ограничивать себя в покупке одежды и домашнего текстиля из натурального льна тоже не надо: редко где встретишь такое разнообразие.

А вот что точно стоит сделать – хотя бы на одну ночь остановиться в Лесном тереме в Асташово, чтобы почувствовать себя зажиточным дворянином, проводящим лето в деревне. Листать старые книги, слушать пластинки, обозревать окрестности через искусно выполненные витражи – а потом выспаться впрок, вдыхая свежий лесной воздух Костромской губернии.

Смоленск

Приблизительное время в пути: 5 часов в одну сторону

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