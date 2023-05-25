Названы самые интересные экскурсионные туры по России
Туристические операторы составили рейтинг самых интересных экскурсионных туров по России. Список в четверг, 25 мая, опубликовала Ассоциация туроператоров (АТОР).
Одним из самых интересных мест, по мнению операторов, стал Сахалин. Гостям предлагают увидеть город Южно-Сахалинск, скальный останец Лягушка, маяк Анива и бухту Тихая.
«РЖД Тур» предлагает россиянам отправиться в круиз «Вкус эпохи». В его программу входит посещение Ельца, Липецка и Лебедяни.
Среди других вариантов называются Дагестан, Сочи и Калмыкия. В последнем регионе можно познакомиться с буддистскими традициями.
— Туроператоры работают в очень разных регионах и с разными форматами и тематиками путешествий. Мы никак не ограничивали выбор: ни по географии, ни по продолжительности, ни по стоимости, — говорится на сайте АТОР.
По прогнозам аналитиков в сфере туризма, турпоток должен составить более 150 тысяч туристов, то есть выйти на допандемийный уровень.