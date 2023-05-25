$79.98+0.0285.88-0.32

Названы самые интересные экскурсионные туры по России

Туристические операторы составили рейтинг самых интересных экскурсионных туров по России. Список в четверг, 25 мая, опубликовала Ассоциация туроператоров (АТОР).

Названы самые интересные экскурсионные туры по России
© Вечерняя Москва

Одним из самых интересных мест, по мнению операторов, стал Сахалин. Гостям предлагают увидеть город Южно-Сахалинск, скальный останец Лягушка, маяк Анива и бухту Тихая.

«РЖД Тур» предлагает россиянам отправиться в круиз «Вкус эпохи». В его программу входит посещение Ельца, Липецка и Лебедяни.

Среди других вариантов называются Дагестан, Сочи и Калмыкия. В последнем регионе можно познакомиться с буддистскими традициями.

— Туроператоры работают в очень разных регионах и с разными форматами и тематиками путешествий. Мы никак не ограничивали выбор: ни по географии, ни по продолжительности, ни по стоимости, — говорится на сайте АТОР.

По прогнозам аналитиков в сфере туризма, турпоток должен составить более 150 тысяч туристов, то есть выйти на допандемийный уровень.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий