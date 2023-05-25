Куда пойти и что посмотреть в Петербурге 27 мая в День города

27 мая Петербург празднует юбилей – 320 лет со дня основания. Для жителей и гостей города подготовлена обширная праздничная программа.

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По секрету, в Северной столице пройдет более 200 мероприятий, посвященных Дню города. Мы подскажем вам, куда пойти и что посмотреть в Петербурге в субботу, 27 мая.

Начать день нужно, как полагается, с возложения цветов к подножию памятника основателя города – Петру I, которое состоится в 10.00 на Сенатской площади. Там же состоятся первые торжественные мероприятия.

Также отдать дань уважения великому российскому Императору можно возложив цветы на его могилу в Петропавловской крепости.

С 10.00 до 11.20, а затем с 23.55 до 00.55 в Петербурге зажгут факелы на Ростральных колоннах. Их зажигают по особым случаям всего несколько раз в году. Поэтому такое зрелище пропустить нельзя.

В Муринском парке гостей ждут на фестиваль «Кубок Александра Невского» 2023. В интерактивном лагере-музее можно будет сфотографироваться, узнать о быте и традициях воинов прошлого.