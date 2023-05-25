Стоимость коротких путешествий по РФ летом 2023 года выросла

В основном, высокую цену формируют ценники за размещение в гостинице или других апартаментах.

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Цены на короткие путешествия по территории Российской Федерации летом 2023 года заметно выросли.

Как сообщает издание «Новые известия», еще год назад туристы могли снять на некую сумму отличный номер в городе Европы, сейчас же этой суммы уже не хватит.

Оказалось, что семья из двух взрослых и одного ребенка тратит около 5 000 рублей в сутки на еду и развлечения, двигаясь на машине и расходуя 9 литров бензина на 100 километров. Такие расчеты вышли на основе анализы популярных маршрутов из столицы в разные стороны.