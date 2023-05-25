Озеро Тургояк закрыли для туристов

«Дикий» туризм временно запретили в окрестностях озера Тургояк в Челябинской области. На территории действует особый противопожарный режим. Любой костер, разведенный в неположенном месте, может повлечь за собой крупное возгорание. Об этом рассказали в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Миасса.