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Озеро Тургояк закрыли для туристов

«Дикий» туризм временно запретили в окрестностях озера Тургояк в Челябинской области. На территории действует особый противопожарный режим. Любой костер, разведенный в неположенном месте, может повлечь за собой крупное возгорание. Об этом рассказали в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Миасса.

Озеро Тургояк закрыли для туристов
© РИА "ФедералПресс"

«К организованным местам отдыха (базам, пляжам, кемпингам), расположенным в лесной зоне Тургояка, допускаются только туристы с путевками и пропусками», – сообщили в пресс-службе управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Миасса.

Отдыхающим нельзя разводить костры. Ежедневно акваторию озера патрулируют сотрудники ГОЧС. В Миасском городском округе действует особый противопожарный режим.

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