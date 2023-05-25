Озеро Тургояк закрыли для туристов
«Дикий» туризм временно запретили в окрестностях озера Тургояк в Челябинской области. На территории действует особый противопожарный режим. Любой костер, разведенный в неположенном месте, может повлечь за собой крупное возгорание. Об этом рассказали в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Миасса.
«К организованным местам отдыха (базам, пляжам, кемпингам), расположенным в лесной зоне Тургояка, допускаются только туристы с путевками и пропусками», – сообщили в пресс-службе управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Миасса.
Отдыхающим нельзя разводить костры. Ежедневно акваторию озера патрулируют сотрудники ГОЧС. В Миасском городском округе действует особый противопожарный режим.