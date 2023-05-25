Номера в отелях Геленджика распроданы до конца сентября

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» обратили внимание, что в отличие от Сочи и Анапы, отели еще одного черноморского курорта, Геленджика, не дают скидок на проживание в мае-июне, в невысокий для российского юга сезон. Редакция TourDom.ru проверила, так ли это.

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Оказалось, что в ряде гостиниц, по данным с сайтов, цены действительно остались неизменными. В частности, четырехзвездочные отели курорта – «Династия», «Тихая бухта», «Атмосфера», «Дача» – не корректировали цены на май-июнь. Особые условия предоставляют лишь отдельным туристам – именинникам, молодоженам. Некоторые гостиницы дают своим клиентам, добирающимся в Геленджик на машине, бонус – скидку на ночевку в краснодарском отеле.

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Не предусмотрены акции на низкий сезон и в 3* отелях курорта – «Империал», Blue Marlin.

В санатории «Жемчужина моря» места на начало июня оказались полностью распроданы без выпуска спецпредложений. На даты с 3 по 10 июня остался лишь один свободный стандарт.

На все лето полностью укомплектованы все трехзвездочные номера в комплексе «Приморье Grand Resort». Бронирование возможно лишь начиная с 17 сентября.

Серьезно выросла и глубина загрузки пансионата «Приветливый берег» 3*. Два месяца назад свободных мест в нем не было до 22 июля, сейчас заказать номер можно самое раннее с 25 сентября.

Впрочем, некоторые гостиницы все же анонсировали акции на ближайшие даты. Правда, дисконт совсем небольшой. В частности, Orchestra Horizont Gelendzhik Resort 2* на 10% снизил цены на проживание в мае.

Комплекс «Приморье Grand Resort» объявил распродажу для жителей Краснодарского и Ставропольского краев, Адыгеи. Туристы из этих регионов до конца мая смогут проживать в номерах уровня 5* с 15% скидкой. Для других гостей действует 10% дисконт на комнаты 4–5*.