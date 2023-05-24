Какие чудеса природы можно увидеть на пеших тропах курорта "Роза Хутор"

Этим летом на курорте "Роза Хутор" будет открыто 24 тропы, каждая из которых удивит путешественников красотой ландшафтов и необычной флорой и фауной. Узнать все подробности о них можно в обновленной летней карте курорта.

© Российская Газета

- В легенде карты будет указано время прохождения троп и перепад высот. Каждую выделили определенным цветом: "зеленая" - легкая, "синяя" - посложнее, "красная" - требует определенной физической подготовки.

Видео дня

Так наш гость сможет легко ориентироваться на курорте и понять, по какому маршруту ему интересно погулять и при этом уложиться в запланированное время, - поясняет руководитель управления активного отдыха и туризма "Розы Хутор" Ольга Падейская.

Одна из самых интересных троп, которая в этом году будет открыта для свободного посещения, называется "100 пихт".

Раньше ее проходили только с гидом, теперь же по ней можно прогуляться самостоятельно. Она проложена через реликтовый лес и Стеш-парк с необычными деревянными фигурами (зимой это сноупарк, где все элементы для трюков сделаны из природных материалов). На тропе растет 100 пихт, поэтому маршрут еще и оздоровительный.

- На южном склоне курорта открываем новую тропу "Календула", на которой по пути к парку водопадов "Менделиха" находится очень красивая смотровая площадка.

С вершины отрога хребта Аибга открывается панорамный вид с обзором на 360 градусов. Отсюда можно увидеть Черное море, всю долину реки Псоу, массив Турьи горы, - рассказывает Ольга Падейская.

А изюминкой новой тропы "Путь Тритона" стало озеро "краснокнижных" тритонов - маленьких земноводных ящеров, эндемика региона. Гости могут понаблюдать, как резвятся в воде шустрые "дракончики", и затем продолжить путь к жемчужине курорта - парку водопадов "Менделиха". Внутри парка три тропы - Малое, Среднее и Большое кольцо. Кстати, последний маршрут замыкает водопад "Золотой" - самый высокий в Сочи, его высота - 77 метров.

Еще одна интересная тропа начинается от Горной Олимпийской деревни и называется "Озерный траверс" - по ней можно дойти до искусственных озер, воду из которых используют для оснежения горнолыжных трасс. На этом маршруте будет организована любопытная экскурсия "Тайное устройство горного курорта". Туристам расскажут о секретах подготовки "Розы Хутор" к зимнему сезону и о том, какую невидимую гостям работу выполняют его службы, чтобы здесь было комфортно отдыхать.

Маршрут интересен еще и тем, что по нему можно проехать на велосипеде - на своем или взятом в прокате курорта. А по "Тропе Йети" гости добираются до самого высокогорного веревочного парка развлечений "Йети Парк", где увлекательно проведут время не только дети, но и взрослые.

Тропы будут открывать постепенно. Их обустраивают по мере того, как сходит снег. Каждую проверяют, расчищают от упавших деревьев, ремонтируют перила и другую инфраструктуру.

Ольга Падейская: На всех тропахесть навигация, и турист можетвыбрать понравившийся маршрут.

- На всех тропах есть навигация, стоят информационные щиты, турист может посмотреть, где он сейчас находится, и выбрать понравившийся маршрут. На тропах действуют правила поведения Сочинского нацпарка - нельзя срывать растения, прикармливать животных, оставлять мусор. Мы везде указываем, как действовать при встрече с дикими обитателями гор, - продолжает Ольга Падейская. - На старте и финише маршрутов есть мусорные контейнеры, они плотно закрываются, чтобы в них не залазили животные.

Также на маршрутах стоят "обзорные" лавочки, с которых открывается впечатляющий вид. На удаленных от канатных дорог тропах есть еще и беседки, где можно укрыться в непогоду.

По специальной тропе гости идут в увлекательный "Йети Парк"

В этом году на высоте 1900 метров вновь откроется горный кемпинг "Нахазо", к которому идет одноименная тропа протяженностью семь километров (в одну сторону). Она достаточно комфортная, туристы обычно проходят ее часа за три.

В прошлом сезоне кемпинг пользовался большим спросом. Здесь 12 деревянных шестиместных домиков с розетками для подзарядки телефонов, светильниками, кроватями, отоплением и системой кондиционирования. На территории есть баня, ресторан, сантехблок с душем (с горячей и холодной водой) и туалетами.

Помимо этого, работает Wi-Fi. Если хочется добавить романтики, то можно поселиться в палатке (ее также готовы предоставить в аренду).

От кемпинга идет несколько радиальных троп, так что отдыхающие могут насладиться уединенной прогулкой и послушать пение птиц.

А ночью обязательно стоит посмотреть на звезды в стоящий здесь телескоп.

В пути

Гиды помогут

Часть троп на курорте доступны только с гидом, например, "Юрьев Хутор". Этот маршрут пролегает по северному склону хребта Аибга. Здесь случаются камнепады, а снег в защищенных от солнца и ветра местах лежит порой до конца лета. Проводник расскажет, по каким тропинкам идти безопасно. "Мы гордимся нашими гидами, они работают на курорте длительное время, некоторые еще с Олимпийских игр. Все имеют сертификат гида-проводника, прошли специальное обучение, умеют оказывать первую помощь. Это люди, которым можно довериться", - говорит Ольга Падейская.

Один из самых популярных маршрутов с гидом называется "От снежников до водопадов". Он пользуется особой популярностью у туристов благодаря своей красоте, а также из-за того, что на нем за несколько часов можно перенестись из зимы в лето. Сначала туристы идут по хребту, потом спускаются в реликтовый лес, по пути им встречается долина рододендронов, которые в июне раскидываются белым покрывалом по склонам и полям. Далее гости проходят через парк водопадов "Менделиха" и поднимаются на канатной дороге "Эдельвейс". В этом году на курорте решили изменить специфику работы проводников. Если раньше они помогали туристам проходить сложные маршруты, то теперь они станут еще и выполнять функции гидов.

"К нам часто приезжают туристы, которые практически ничего не знают ни о Кавказских горах, ни о том регионе, где они находятся, - продолжает Ольга Падейская. - Гуляя по тропам, они сначала любуются окружающими красотами, но потом у них возникает много вопросов о том, что они видят вокруг. Поэтому мы ввели экскурсионные программы с гидами, которые расскажут о флоре и фауне наших мест".

Советы для туристов