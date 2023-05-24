Готовы ли курорты Краснодарского края к наплыву туристов

Самый популярный туристический регион России - Краснодарский край - летом 2023 года привлечет еще больше гостей. Поток туристов на черноморское побережье Кубани вырастет на несколько процентов по сравнению с прошлым годом, прогнозирует вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. В беседе с "РГ" он рассказал, каковы особенности летнего сезона этого года и хватит ли ресурсов у курортов, чтобы принять на отдых всех желающих.

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Сергей Анатольевич, "высокий" курортный сезон скоро стартует, в чем его особенности в этом году?

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Сергей Ромашкин: Традиционно на пляжах черноморского побережья отдыхает около 60% россиян, и в этом смысле 2023 год не станет исключением. Но неожиданным приятным сюрпризом стало то, что средняя продолжительность отдыха после сокращения в прошлом году начала восстанавливаться. По пляжным турам средняя продолжительность обычно составляла 10 дней. Но в прошлом году она снизилась до девяти дней. А в этом году они его вернули, средняя продолжительность на пляжном отдыхе вернулась к 10 дням.

Ту же тенденцию мы видим по санаториям. Традиционно средняя продолжительность такого отдыха составляла 12-13 дней. В прошлом году она снизилась на сутки. Но сейчас мы видим, что эти сутки возвращаются. Может быть, туристы в прошлом году решили отдохнуть поменьше, или денег им было жалко. Иногда люди покупают более короткий отдых, чтобы сэкономить. В любом случае сейчас все возвращается к параметрам 2021 года и по продолжительности, и по географии. Это позитивная тенденция.

Отдыхать поедет больше россиян в этом году, чем в прошлом?

Сергей Ромашкин: Безусловно, мы превзойдем уровень 2019 года. Мы ждем, что турпоток по Краснодарскому краю вырастет на 4-6% к прошлому году. А в целом по России внутренний турпоток вырастет примерно на 7-8%. Все регионы в той или иной степени растут.

Краснодарский край выдержит наплыв туристов? Хватит ли гостиниц, справятся ли инфраструктура, транспорт?

Сергей Ромашкин: Транспортные проблемы Анапы, Геленджика, конечно, никуда на делись. Аэропорты не работают, и это создает определенные проблемы для туристов. Но есть впечатление, что в этом году туристы уже освоились с этой неопределенностью и поедут отдыхать либо поездом, либо на личном автотранспорте.

Что касается общего количества мест в гостиницах, конечно, край справится с растущим потоком, запас большой. Мы видим, что даже в пик сезона, в середине августа, есть свободные номера в отелях. Понятно, что все лучшее уже разобрано, но тем не менее, даже если турист отправится на отдых, к примеру, 5 августа, можно будет найти и ему место для размещения в любой точке Краснодарского края. Регион лидирует не только по турпотоку, но и по количеству мест размещения, количеству отелей.

7-8 процентов составит рост внутреннего турпотока в 2023 году в среднем по стране, прогнозируют эксперты

Есть регионы, где ситуация иная. Например, турпоток в Дагестан в последние два года рос быстро, и возможности гостиниц теперь за ним не поспевают. Уже сейчас там трудно забронировать место на июнь или июль, кое-что еще есть на август.

Регионы находятся в разном положении, и если туристы планируют популярные направления, им надо поторопиться с выбором.

Почему Анапа, Геленджик не потеряли туристов, несмотря на закрытые аэропорты?

Сергей Ромашкин: В этих курортах около трети прибытий дают жители самого Краснодарского края, да еще Ростовской области. Естественно, они никогда в Анапу не летали, а приезжали на личном автотранспорте. Потому они не заметили отсутствия самолетов. В каком-то смысле Анапа - это сильнейший конкурент Крыма. Если вы едете, скажем, из Ростова и доехали до Анапы, какой вам интерес ехать еще четыре-пять часов в Ялту?

Туристов принимают не только отели, но и гостевые дома. Какая доля туристов в Краснодарском крае может разместиться в гостевых домах?

Сергей Ромашкин: Сложно оценить долю гостевых домов на рынке. В общем количестве средств размещения в Краснодарском крае гостевых домов примерно половина. Но понятно, что по количеству номеров или коек они, конечно, проигрывают официальному сегменту, так как не бывает гостевых домов на тысячу номеров, а отели на тысячу номеров бывают. Если считать в номерах, то на гостевые дома сейчас приходится примерно 15% всего номерного фонда Краснодарского края.

Вообще гостевые дома сейчас работают легально?

Сергей Ромашкин: В рамках существующего законодательства они работают вполне легально. Если у вас есть квартира или дом, вы можете сдавать его в аренду посуточно или на месяц. Надо платить налоги, и все будет вполне официально. Другое дело, что ведутся разговоры о создании реестра гостевых домов и принятии закона о гостевых домах. Но пока ничего из этого не принято, они работают как могут.

В среднем жители России стали отдыхать на пляжах 10 дней, в санаториях 12-13 дней

Есть ли спрос на другие локации, на горы, не только на морские пляжи?

Сергей Ромашкин: Да, конечно, спрос есть не только на морское побережье. Например, Адыгея - это отдых в горах, это не пляжи. Локации, которые связаны с отдыхом в горах, в последнее время активно росли. Классический пример - горный кластер Сочи. За последние пять-семь лет загрузка отелей в горах выросла в разы. Сейчас горные отели и в Адыгее, и в Сочи загружены не хуже, чем прибрежные. Многим туристам не подходит сильная жара, многие хотят каких-то вылазок на природу, прогулок по каньонам на лошадях, сплавов по горным рекам. Это очень интересно подросткам, а лежать на пляже им не очень интересно. Потому сейчас горные курорты растут даже больше, чем пляжные направления.

Сейчас государство поддерживает не спрос, а инвестиции в туриндустрию. Есть ли эффект от таких программ?

Сергей Ромашкин: Есть два направления поддержки - первое, это инфраструктурные проекты - субсидируемые кредиты или прямые инвестиции. Например, есть программа поддержки строительства глэмпингов. Она хорошо работает. В регионах, где не хватает мест в гостиницах, это позволяет быстро нарастить номерной фонд.

Второе направление - это антикризисная поддержка. В этом году такую поддержку получит Крым. Будет выделено 2,7 млрд рублей на поддержку туротрасли полуострова. Это деньги для туротрасли, чтобы она сохранила рабочие места.

А вот Сочи какая-то поддержка вряд ли нужна. Спрос хороший всегда.

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