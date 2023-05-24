10 основных направлений курортной жизни Сочи

В нынешнем летнем сезоне, который продлится до октября, Сочи планирует принять 4,5 миллиона гостей. Инфраструктура города уже готова к тому, чтобы обеспечить туристам комфортный и незабываемый отдых. О том, чем курорт будет удивлять в этом году, рассказывает мэр Сочи Алексей Копайгородский.

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"СочиВпечатлений" - так называется концепция летнего сезона 2023 года, принятая в городе-курорте. Алексей Сергеевич, расскажите о ней подробнее.

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Алексей Копайгородский: Наша концепция полностью отвечает целям национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Она включает 10 основных направлений курортной жизни, в том числе благоустройство пляжей, организацию транспортного сообщения, экскурсионное обслуживание, создание комфортной городской среды, безопасность, развитие событийного и гастротуризма.

Мы внимательно следим за трендами внутреннего туризма в России, взаимодействуем с правительством РФ по всем основным направлениям. При активном участии губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева помогаем турбизнесу привлекать государственные субсидии, сопровождаем инвестиционные проекты. Это позволяет развивать Сочи в балансе между интересами туристов и жителей. В этом сезоне в Сочи открываются 12 новых отелей, а всего отдыхающих готовы принять 2316 отелей, здравниц и других средств размещения. 17 гостиничных комплексов работают по системе "все включено". Практически во всех отелях этой категории есть подогреваемые бассейны, оборудованные пляжи, инфраструктура для детей, спортивные площадки. В Сочи работает собственная система бронирования на туристическом портале Visit-Sochi.

2023-й объявлен у нас Годом архитектуры. Уже благоустроены порядка 30 городских объектов. Готовятся к открытию с первого июня дополнительные экопляжи. Преобразились маршруты Сочинского национального парка, Кавказского биосферного заповедника, горных курортов. К летнему сезону откроется обновленный пешеходный мост у парка "Ривьера". Создаем комфортную зону отдыха еще на одном участке речной набережной - до устья реки Сочи. На Цветном бульваре заработает первая в России научная детская площадка. Обновляются концертный зал "Фестивальный" и территория вокруг него - здесь восстановлен десятый уголок Сергея Венчагова. Современный вид приобретают парк имени Фрунзе в Хостинском районе и сквер Бестужева-Марлинского в Адлере. На улицах курорта установлено свыше тысячи световых конструкций. Cветовые инсталляции украсили площадь Художественного музея, набережные рек Мзымты и Мацесты.

Международный аэропорт Сочи пока остается единственным работающим в Краснодарском крае. И летом он испытывает особую нагрузку. Что делается, чтобы туристы этого не почувствовали?

Алексей Копайгородский: В аэропорту уже проведены работы для повышения пропускной способности на предполетном контроле - в полтора раза увеличено количество досмотровых линий. Внедрен сервис мультимодальных перевозок с единым билетом "поезд + автобус" и "самолет + автобус" до населенных пунктов Абхазии.

В целом транспортная сфера Сочи максимально подчинена тому, чтобы летний сезон прошел комфортно.

На крупных железнодорожных вокзалах впервые внедрена система "зеленого коридора" для организованных детских групп. Увеличено количество автобусов и электропоездов на городских и пригородных маршрутах. Летом по Сочи будут курсировать ночные автобусы. Благодаря реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" увеличен парк экологичных автобусов на газомоторном топливе. Поэтапно в течение мая будут сняты реверсы на федеральной автомобильной дороге А-147, что позволит увеличить пропускную способность основной трассы, ведущей на курорт. Отремонтированы и расширены подъездные пути к каньону "Чертовы ворота", Навалишенскому ущелью и Воронцовским пещерам, усадьбе Кошмана в Солохауле. На улицах города сейчас устанавливают новые остановочные павильоны с автоматизированной системой управления. Они оборудованы информационным табло и USB-портами для зарядки. Расширена сеть зарядных станций для электромобилей, в этом сезоне их уже 27.

Но, конечно, туристов прежде всего интересует комфортный отдых на побережье...

Алексей Копайгородский: В этом году мы сосредоточили усилия на качественной организации пляжного отдыха. Уверен, туристы смогут ощутить высокий уровень услуг на наших пляжах. В новом сезоне будет благоустроен 41 километр береговой полосы. Внедрен единый дизайн набережных, в новом формате заработают около 180 пляжей. 44 из них прошли федеральную классификацию на соответствие национальным стандартам качества, утвержденным Минэкономразвития России. 35 получили синий флаг - высший знак отличия. В прошлом году их было 23. Мы продолжаем развивать российскую классификацию, оставаясь лидерами по количеству синих флагов в стране. Основные критерии классификации - высокое качество морской воды и широкий выбор услуг и сервисов.

Как я уже упомянул, в этом сезоне открываем три новых экопляжа - "Жемчужина Сочи", "Касабланка", "Аквамарин". Всего их станет шесть во всех районах города. В обустройстве использованы натуральные материалы, экологичное уличное освещение, современные инженерные технологии, внедрен раздельный сбор отходов.

На побережье откроются 68 серф-станций и шесть центров дайвинга. Практически на каждой набережной появятся детские и спортивные площадки для активного отдыха. 40 пляжей доступны для маломобильных граждан. Большое внимание в этом сезоне уделят качеству морской воды. С мая по октябрь сотрудники Роспотребнадзора проведут не менее шести тысяч лабораторных исследований проб, взятых в акватории города.

А чем курорт в этом году удивит гурманов?

Алексей Копайгородский: Гастротуризм будет ориентирован на натуральную продукцию местных фермеров. Кстати, на четырех чайных плантациях Сочи проводят экскурсии, туристы могут поучаствовать в сборе сырья и продегустировать местный чай. В рамках нашего нового флагманского проекта "Выбирай сочинское" в этом году налажен выпуск сочинской питьевой воды и местного мороженого.

Продукция наших производителей активно используется и в ресторанном меню. Наши заведения предлагают блюда не только популярных кухонь мира, но и эксклюзивные.

Во всех крупных ресторанах и кафе происходит поэтапное внедрение в основное меню блюд бренда "Сочинская кухня". 23 объекта общественного питания города вошли в топ-100 лучших в России.

Этим летом на площади Южного мола морского порта состоится гастрономический фестиваль "Сочинская кухня". С мая по октябрь у нас пройдет около 200 гастролей, фестивалей, выставок и концертов звезд. Нашим гостям будет предложено множество вариантов отдыха по интересам на всех площадках прибрежного и горного кластеров. Мы гарантируем туристам комфорт, высокий сервис, большой выбор услуг и полную безопасность. Добро пожаловать на наш курорт! Желаю всем ярких, незабываемых "СочиВпечатлений"!

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