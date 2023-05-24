На Красной Поляне предлагают по-новому взглянуть на отдых

Как наполнить свое лето незабываемыми эмоциями? Увидеть цветущие луга рододендронов, прогуляться в тени горного леса, заняться йогой под открытым небом, заночевать в палаточном лагере под звездами, сходить в поход к водопаду - отдыхать на природе, но с комфортом, возможно ли это? Полностью забыть о быте и переключить фокус внимания на себя?

Фото: Российская Газета Российская Газета

Ответы на эти вопросы легко найти на Курорте Красная Поляна, где для гостей, предпочитающих неспешный отдых, разработали специальную программу "Наполни свое лето".

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Сейчас все большую популярность приобретает так называемый медленный туризм, когда отпускники не гонятся за достопримечательностями во время отдыха, отключают городской "скоростной режим", чтобы дать себе возможность перезагрузиться.

- Туристы действительно стали по-другому относиться к своему отпуску, не все хотят уместить максимум развлечений в сжатые сроки. И мы даем нашим гостям такую возможность. Сейчас на курорте мы располагаем всей необходимой инфраструктурой, в отелях у нас открытые бассейны, на курорте есть много троп для пешеходных прогулок. Все это помогает переключиться с городского ритма и расслабиться, - говорит генеральный директор Курорта Красная Поляна Яна Перепечаева.

Пакетное предложение включает размещение в одном из четырех отелей курорта, сертифицированных по международной системе "Зеленый ключ". Также в программу входит прогулочный билет на канатную дорогу до высоты 2200 метров, экскурсия по экотропе к 70-метровому водопаду Поликаря (один из самых высоких на юге России), прогулка на велосипедах по живописным окрестностям Красной Поляны и занятия йогой с видом на горные вершины. Дополнят отдых кино под открытым небом и пикник на альпийских лугах, который станет своего рода дегустацией локальных блюд из экологически чистых местных продуктов. Программа будет действовать все лето этого года.

- Мы сделали ее для гостей, предпочитающих вести здоровый образ жизни, разделяющих философию осознанного потребления и стремящихся минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. Для тех, кто хочет устроить себе информационный детокс, отдохнуть от гаджетов и восстановиться, - отмечает Яна Перепечаева.

При этом летом продолжит действовать и уже полюбившееся гостям курорта пакетное предложение "Зарядись энергией гор", которое включает билеты на подъемники, 10 активностей и ежедневный трансфер к морю. Туристы могут покорить вершину Черной Пирамиды и отправить почтовую открытку родным и друзьям с высоты 2375 метров. Это самая высокая точка Курорта Красная Поляна. К ней ведут два маршрута, не требующих специальной физической подготовки: "Кольцевой виа феррата" и "Восхождение на Черную Пирамиду". На самой вершине открывается потрясающий вид на Кавказские горы. Также в программу входят мастер-классы по скейтборду, роликам и горному велосипеду.

Яна Перепечаева: Курорт располагает необходимой инфраструктурой, в отелях - открытые бассейны, много троп для пешеходных прогулок. Фото: Оле

- Мы разработали предложение в 2019 году, и оно отлично подходит для семей с детьми, - подчеркнула Яна Перепечаева. - Предложение включает самые разные активности: веревочный парк, обзорную экскурсию по курорту, спа в отелях, пешие прогулки по экотропам, катание на велосипедах и в скейт-парке. Каждый год мы фиксируем рост интереса к этой программе, собираем обратную связь, дополняем предложение новыми активностями.

На нижних отметках в горах уже установилась теплая погода. На курорте в мае открыли веревочный парк в лесу, школу роллеров и скейтеров в Академии райдеров, где, кстати, большой выбор обучающих программ для детей и взрослых. Инструкторы научат кататься на роликах и скейтбордах, велосипедах и беговелах, самокатах и лонгбордах. Заработали и первые трассы байк-парка, где можно покататься на горных велосипедах.

Летом на курорте будет доступно более 60 километров пешеходных экотроп. Прогулка с гидом позволит не только насладиться уникальной природой, но и узнать много нового о здешних уникальных местах, местной флоре и фауне.

- От Поляны 960 идет несколько троп: "Времена года", "Папоротниковая" и "Тропа здоровья". Наши гости могут прогуляться по реликтовому лесу, среди папоротников, послушать пение птиц. На тропах есть навигация и скамейки. Летом откроются продажи единого прогулочного билета "Три курорта", соединяющего по горному хребту Аибга курорты в горах Красной Поляны, - добавила Яна Перепечаева. - С 16 июня по 16 июля в долине Цирк-2, где в это время еще лежит снег, пройдет фестиваль Bonus Summer Camp. В сноупарке с бугельным подъемником организуют бонусное катание на лыжах и сноубордах. Для всех желающих там будут работать наши инструкторы.

Туристы могут послать родным и друзьям открытку с высоты 2375 м

Разнообразить отдых на курорте помогут высокогорные вечеринки на панорамной площадке, соревнования в байк-парке и скейт-парке, фестиваль практик и медитаций "Йога Кемп". Кроме того, ежедневно проходят вечеринки в АпреСки, с веранды открывается потрясающий панорамный вид на горы, здесь можно встречать самые красивые розовые горные закаты. Также туристам предлагают посмотреть театральные постановки и послушать концерты в новом культурном центре "Амфитеатр" на уровне Поляна 960.

- Зрительный зал рассчитан на 220 человек, места в нем расположены по принципу амфитеатра. Здесь проходят концерты живой музыки, кинопоказы, эколого-просветительские лекции. Кроме того, со своими постановками к нам приезжает труппа Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба. Недавно состоялся джазовый концерт Олега Бутмана, - рассказала Яна Перепечаева. - Все мероприятия бесплатные, вход свободный. На нашем сайте в разделе "Афиша" можно посмотреть, какие мероприятия запланированы на бли