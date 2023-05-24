В Геленджике для гостей вывели неповторимую формулу отдыха

В распоряжении современного отпускника есть несколько дней, в лучшем случае неделя, и в нее надо уместить все - разгрузить голову, восстановить мир в семье, развлечь детей... И о здоровье не забыть.

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Об удавшемся отдыхе скажет одна фраза - он был емким и разнообразным. Где искать это идеальное сочетание? В Геленджике! Город-курорт обновили так, что поездка сюда подарит абсолютно новый туристический опыт - по эмоциям, впечатлениям и качеству отдыха.

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Курорт. Новая версия

Центральные улицы Геленджика еще не выдают предстоящего курортного ажиотажа. В воздухе царит безмятежность, на дорогах - вполне будничное движение автомобилей.

Геленджик, по оценкам крупнейших туроператоров России, вошел в топ-10 территорий по бронированию в 2023 году

Приметы грядущего сезона появляются с приближением к первой береговой линии.

Вид у Геленджика очень ухоженный и дорогой. Выходишь на набережную, и вот тут-то сомнений не остается - первые тысячи гостей курорт уже встретил, то ли еще будет!

По оценкам Ассоциации туроператоров России, популярность внутреннего туризма в 2023 году продолжает расти.

При этом немалый процент внимания забрал на себя и Геленджик - интерес к поездкам на черноморский курорт вырос на 35% по отношению к прошлому году.

Что питает этот интерес? Только море теперь не в тренде, ценности у людей изменились, появилась потребность в осознанном, разностороннем отдыхе. И новая версия Геленджика этим потребностям отвечает.

Природа и премиальный сервис

Когда вы приедете в Геленджик, глаза вас не обманут - больше всего гостей собирает новая "гастрономическая набережная" курорта "Приморье".

С одной стороны, ее превратили в вечнозеленый оазис, подсадив к знаменитым пицундским соснам сотни красивейших растений. Такое чувство, что гуляешь в парке, и накопленный в будни стресс потихоньку тебя отпускает. Проверено, работает!

С другой - открыли шесть ресторанов кавказской, европейской, узбекской и вьетнамской кухни. Заведения очень атмосферные с шикарной задумкой - просторными террасами, выходящими на Геленджикскую бухту. К панораме с высоты канатной дороги мы привыкли, а тут новый ракурс, местные вина и серьезные муки выбора - какому меню отдать предпочтение. От гастрономических удовольствий еще никто не отказывался - ежедневно на террасах полная посадка, а это 400 человек!

Уникальные природно-климатические факторы вкупе с премиальным сервисом и насыщенным пользой отдыхом - формула, которую вывели во всесезонном курорте для своих гостей.

Попробовать все, что предлагает "ПРИМОРЬЕ Grand Resort Hotel", одного отпуска не хватит, видимо, поэтому почти в каждом отзыве гости пишут: "Обязательно вернемся!"

На выходные - за здоровьем

Удовольствия могут быть разными - от вкусной еды, стильного интерьера, увлекательной экскурсии или от собственного самочувствия и энергии. Оздоровительный туризм - еще один тренд 2023 года и последующих лет, говорят эксперты туриндустрии.

Своим гостям курорт предлагает уникальные оздоровительные программы, каждая из которых начинается с комплексной диагностики организма. Несколько дней или неделю вы посвятите своему здоровью, каждый курс предполагает консультации высококвалифицированных специалистов, работу с телом и ментальным здоровьем. В этом смысле оснащению всесезонного курорта можно только позавидовать.

Особенную популярность у гостей приобрела возможность вырваться из будней мегаполиса на два-три дня и пройти комплексную проверку организма. Это элементарная забота о себе - принять свое состояние хронического стресса, эмоционального выгорания и дать возможность восстановить внутренние ресурсы.

А уехать к морю стоит хотя бы потому, что уникальная южная природа - сама по себе мощный оздоровительный фактор.

Воздух, который лечит, солнце, а ведь его так не хватает в больших городах, мягкий климат и особая атмосфера курорта.

Между тем

Умный спорт или полное расслабление

Оздоровление может стать целью поездки, но не единственной ее составляющей. Вокруг такая красивая и насыщенная жизнь, что придется выбирать - отправиться в гольф-клуб, например, или в новый спа-центр курорта. И то и другое - сродни медитации!

Гольф-клуб "Геленджик Гольф Резорт" просто потрясающий - поле площадью более 90 гектаров с панорамными видами на бирюзовую морскую бухту и вершины Главного Кавказского хребта. Геленджик - единственный обладатель такого живописного спортивного объекта. Можно отправиться на экскурсию по чемпионскому полю, заказать персональную тренировку или отдать ребенка в Академию гольфа.

Просто потрясающее поле для гольфа площадью более 90 гектаров с панорамными видами на бирюзовую морскую бухту и вершины Главного Кавказского хребта. Фото: Олег Сергеев

Новый спа-центр по-своему тоже целебное пространство. Мягкий свет, аутентичный декор и широкий спектр услуг для красоты тела и восстановления ментального здоровья. Женщины наверняка будут в восторге от современного оборудования, способствующего омоложению, стимулирующего очищение организма от токсинов.

А спа-ритуалы для двоих идеально впишутся в медовый месяц молодоженов.