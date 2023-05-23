$80.17+0.2386.55+0.05

Россияне стали отдавать предпочтение поездкам в горы

Летний отдых на курорте "Красная Поляна" в Сочи в последние годы стал популярнее. Это связано с тем, что все больше туристов хотят совместить в одной поездке море и горы. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Россияне стали отдавать предпочтение поездкам в горы
© Сетевое издание m24.ru

"Специалисты отдела Сочи туроператора "Интурист" фиксируют шестидесятипроцентное увеличение количества бронирований по Красной Поляне в летнем сезоне-2023. По сравнению с летом 2019 года количество таких бронирований у "Интуриста" выросло в семь раз", – сказано в сообщении.

Отмечается, что у таких крупных внутренних туроператоров, как "Дельфин" и "Алеан", в этом году летние туры в отели горного кластера продаются в 10 раз лучше, чем три года назад.

Туроператоры рассказали, что в горном кластере Сочи есть развитая инфраструктура и возможность активного отдыха, из-за чего у курортов данного направления образовалась постоянная аудитория.

С подобными выводами согласилась генеральный директор "Красной Поляны" Яна Перепечаева. Она отметила, что два года назад загрузка отелей летом не превышала 50%. В последние сезоны в пиковые даты июля-августа этот показатель был на уровне 80%, заметила она.

По словам Перепечаевой, в мае этого года загрузка отелей курорта на сезон на 15% выше, чем в прошлом (72%).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий