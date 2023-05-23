Россияне стали отдавать предпочтение поездкам в горы

Летний отдых на курорте "Красная Поляна" в Сочи в последние годы стал популярнее. Это связано с тем, что все больше туристов хотят совместить в одной поездке море и горы. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

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"Специалисты отдела Сочи туроператора "Интурист" фиксируют шестидесятипроцентное увеличение количества бронирований по Красной Поляне в летнем сезоне-2023. По сравнению с летом 2019 года количество таких бронирований у "Интуриста" выросло в семь раз", – сказано в сообщении.

Отмечается, что у таких крупных внутренних туроператоров, как "Дельфин" и "Алеан", в этом году летние туры в отели горного кластера продаются в 10 раз лучше, чем три года назад.

Туроператоры рассказали, что в горном кластере Сочи есть развитая инфраструктура и возможность активного отдыха, из-за чего у курортов данного направления образовалась постоянная аудитория.

С подобными выводами согласилась генеральный директор "Красной Поляны" Яна Перепечаева. Она отметила, что два года назад загрузка отелей летом не превышала 50%. В последние сезоны в пиковые даты июля-августа этот показатель был на уровне 80%, заметила она.