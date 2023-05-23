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Туристов в Анапу привлекают скидками

Многие востребованные отели Анапы, так же как и гостиницы в Сочи, снижают цены на размещение в мае – первой половине июня. Правда, скидки на курорте скромнее – от 15 до 30% от первоначально объявленной стоимости.

Туристов в Анапу привлекают скидками
© tourdom.ru

В частности, отель «Старинная Анапа» 4* дает 20%-ный дисконт на проживание с 15 мая по 18 июня при условии бронирования 3 ночей и более. Туристы должны внести предоплату в размере стоимости одних суток. Подобное спецпредложение выставила и гостиница «Анапа-Океан» 3*.

Еще больше снизил цены четырехзвездочный комплекс Beton Brut. До 31 мая номера обойдутся его гостям на 30% дешевле основного тарифа. Минимальная длительность проживания – 2 ночи. Такой же дисконт предоставит туристам и «Лазурный берег» 4*. Предоплата – треть от стоимости отдыха.

Некоторые отели скорректировали прайсы на весь летний сезон при условии полной оплаты проживания. Например, так поступили в отеле «Дюны золотые» 4*. Гостям MoreLeto 4* дадут скидку 15% при бронировании от 7 ночей.

Причины те же, что и в Сочи. Некоторые объекты размещения установили слишком высокие прайсы на начало сезона и просчитались. В мае – начале июня на курорте еще не жарко, а самое главное – море пока не прогрелось. Поэтому основной поток отдыхающих по традиции начнет прибывать со второй декады июня.

«В первую очередь заполняются отели с хорошим соотношением цены и качества. Увидев неважную загрузку, те, кто поставили завышенные прайсы, сейчас предлагают размещение со значительным дисконтом», – говорит руководитель управляющей компании «Ателика» Алексей Высоканов.

При этом, учитывая неработающий аэропорт, отельеры Анапы установили более скромные, чем в Сочи, базовые тарифы, поэтому и скидки здесь оказались не столь значительными.

Специалисты отмечают, что акции чаще всего объявляют гостиницы среднего ценового сегмента, 3–4*. Низкобюджетные объекты и отели высокого уровня, как правило, не выпускают спецпредложения.

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