Винный туризм на юге России оказался востребованным

Винный туризм в России становится не просто придатком туризма классического, а целой индустрией, заметной на мировом уровне. В этой сфере российские бизнесмены сделали огромный шаг вперед, и сегодня их достижения закрепляются на законодательном уровне. На Первом форуме винного туризма, который прошел в середине мая в Абрау-Дюрсо, три российские энотуристических центра были приняты во Всемирную организацию винного туризма (GWTO), одну из самых авторитетных международных организаций подобного профиля. И уже в мае в Госдуму будет внесен законопроект, касающийся строительства объектов туристской инфраструктуры на пригодных для виноградарства землях.

Фото: Российская Газета Российская Газета

В международный список центров винного туризма вошли винный центр "Абрау-Дюрсо" (Краснодарский край, Абрау-Дюрсо), винодельня "Шато де Талю" (Геленджик) и центр энотуризма Winepark by Mriya (Ялта). Удостоверения представителям отрасли вручили президент GWTO Хосе Антонио Видаль и президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман.

Видео дня

"Нашей стране пора превращаться в полноценную мировую винодельческую провинцию, для этого все готово. Но мировая винодельческая провинция - это не только производство вина. Это его культ, аура, история. Все, что привлекает туристов. И именно для этого производителям надо объединяться в желании привлечь гостей", - отметил владелец "Абрау-Дюрсо" Борис Титов.

Винный туризм, по его мнению, требует собственной среды, огромного количества объектов и комплексов, куда могут приехать люди, чтобы окунуться в соответствующую атмосферу.

"Энотуризм набирает обороты с каждым годом. Членство в GWTO позволяет нам получать консультационные услуги и помощь в обучении и маркетинговом продвижении. На днях нас посетил генеральный директор GWTO Хосе Антонио Видаль. Вместе с ним мы обсудили дальнейшие точки роста. Одна из них - создание бренда энотуризма в рамках региона. Очень важно сформировать образ Краснодарского края, который бы ассоциировался именно с путешествиями по винодельням. И в этом нам поможет опыт GWTO в создании механизмов сотрудничества туристических комплексов с госструктурами", - подчеркнула Елена Гереш, руководитель ресторанно-дегустационного комплекса "Шато де Талю".

"Признание международной ассоциацией - это почетное событие, так как мы ставили цель стать центром винного туризма и обеспечить поток гостей вне зависимости от сезона, - рассказала "РГ" руководитель винного парка в Крыму Евгения Константинова. - В Крыму особенно чувствуется сезонность: 100 дней лета и дальше ощутимый спад количества гостей на полуострове. Мы проектировали наш центр так, чтобы он был интересен круглый год. Включение винного парка в GWTO получит отклик в туристической индустрии. Винный туризм способствует развитию всей туротрасли региона и может, как в европейских странах, стать драйвером социально-экономического роста".

По словам Константиновой, российские винодельни будут представлены на маркетплейсе, презентованном президентом GWTO на форуме в Абрау-Дюрсо.

Еще одна веха в развитии винного туризма - поправка в закон "О виноградарстве и виноделии в РФ". По словам члена комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совфеда РФ Алексея Кондратенко, она предусматривает выделение в составе земель сельхозназначения участков для объектов, где будут предоставлять услуги винного туризма, - непосредственно самих виноделен и дегустационных залов. Это значительно сократит путь собранной продукции к месту переработки. Дегустационные залы станут и визитной карточкой виноделен, и местом презентации продукции с высоким уровнем культуры потребления вина. Все это сделает винодельческий процесс цельным и завершенным циклом работы с хорошим результатом, говорит Алексей Кондратенко.

Сейчас, по данным Ассоциации виноградарей и виноделов России, в стране пригодные для виноградарства земли (некоторые - вместе с официальными наименованиями терруаров) имеются только на юге (в Адыгее, Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, в Ростовской и Волгоградской области) и на Северном Кавказе (в Ставропольском крае, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии).

По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, несмотря на все объективные сложности, республика видит свое будущее именно в развитии винного туризма. Он способен принести значительный доход региону и новые потоки гостей.

"Туризм генерирует вокруг себя до 50 смежных отраслей, а винный туризм даже больше. Это значит, что при достаточном развитии и распространении он будет активно влиять непосредственно на экономику винных регионов, которых у нас в стране немного", - отметил Вадим Волченко.

Впрочем, как подчеркнул министр, несмотря на востребованность, винный туризм сталкивается с объективными и субъективными проблемами по всей стране. Для него нужна хорошая инфраструктура, прежде всего, дороги, а также сопутствующая "розница": винные бутики, малые дизайнерские винодельни, гостиницы, дегустационные залы.

Представитель турфирмы "Рейна-тур НТВ" Анжела Сиваш предложила посмотреть на винный туризм через призму патриотизма, чтобы визит на винодельню был не просто разновидностью промышленного туризма, но сопровождался бы историческим экскурсом.

"В экономике впечатлений важным считается создание легенды, - отметила она. - Нам на Дону, например, не надо ничего придумывать, достаточно знать или вспомнить. На донской земле многие народы со своей самобытной культурой приходили на смену друг другу. Связь между ними - это донская виноградная лоза. Здесь родились, получили свое имя и сохранились до наших дней автохтонные сорта винограда. Прикосновение к разным историческим эпохам и разным периодам в виноделии - огромное преимущество донской "винной дороги". Дегустация только оттеняет этот исторический экскурс".

В целом, по подсчетам экспертов рынка, сегодня около 70 российских виноделен и виноградарских хозяйств готовы предложить туристам свои маршруты. Все они находятся на юге. При этом уже более 100 туроператоров и гидов по всей стране предлагают различные программы, насчитывается порядка 500 разнообразных винных туров, при этом ежегодно их число растет. По прогнозу Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, к 2025 году ожидается двукратный рост количества винных туров, а оборот отрасли за счет таких программ увеличится на 700 миллионов рублей в год.

За последние годы на юге страны, по данным отраслевых изданий, количество мелких винных хозяйств выросло в пять раз. Энотуризм развивается в Краснодарском крае, Крыму, Севастополе, Ростовской области, Дагестане и Ставропольском крае. Даже в Волгоградской области открываются винодельни, где уже на начальном этапе рассматривают винный туризм как стимул бизнеса и продвижения своей продукции. В частности, виноградом занимаются четыре предприятия в Дубовском и Среднеахтубинском районе. Мощность крупнейшего из них достигает пяти миллионов бутылок в год.

Для популяризации местной продукции с 2021 года в Волгограде проводят винный фестиваль на условиях государственно-частного партнерства. Для участия приглашают и производителей из соседних регионов. Также есть мысль объединить все четыре винодельни одним дегустационным турмаршрутом. Но и сегодня можно прийти на экскурсию к дубовским изготовителям. В программе, конечно, есть и дегустация. Причем к вину подадут и сыр собственного производства.

В Волгоградской области растет 23 сертифицированных сорта винограда. У региона есть одно очень значимое преимущество: сюда не добралась филлоксера, здесь можно выращивать виноград на собственных корнях, без прививки к другому растению, к которому равнодушен вредитель.