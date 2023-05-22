Какие туристические объекты появятся на Ямале

На Ямале появятся музей воды и домики с панорамными окнами для наблюдения за северным сиянием. В арктическом регионе подвели итоги конкурса грантов в сфере туризма.

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«Скоро вы сможете купить арктическую воду в дизайне нашего турбренда, остановиться в домике с панорамными окнами для просмотра северного сияния и посетить новый придорожный комплекс, ориентированный на автотуристов», – написал в своем телеграм-канале глава окружного департамента молодежной политики и туризма Наиль Хайруллин.

В окружной столице прошла конференция в сфере туризма «Экономика впечатлений».

На мероприятии подвели итоги конкурса грантов, финансовую поддержку предоставят авторам пяти проектов. 10 млн рублей будет выделено на создание гостинично-ресторанного комплекса на трассе Сургут – Салехард.