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Промышленный туризм в Липецкой области: что посмотреть?

В России набирает популярность промышленный туризм, интерес к которому по итогам прошлого года вырос втрое – заводы посетили до 800 тысяч человек. Это данные Минпромторга. Открыли свои двери для туристов и крупнейшие предприятия Липецкой области. Чем удивляют гостей, рассказал корреспондент «МИР 24» Дмитрий Забрудский.

Промышленный туризм в Липецкой области: что посмотреть
© Мир24

Этот нестандартный туристический маршрут начинается традиционно – в автобусе. Территория особой экономической зоны Липецк – две тысячи гектаров. Пешком не обойдешь.

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Первая точка – центр управления сетями. До сегодняшнего дня попасть сюда мог не каждый – режимный и охраняемый объект. Здесь специалисты ведут круглосуточный мониторинг состояния газо-, водо-, тепло-, электроснабжения и пожарных коммуникаций – сердце инженерных систем промышленной зоны. Центр специально включили в промышленный туристический маршрут.

«Завод, как он выглядит сейчас, и как завод выглядел 20 лет назад – это совершенно разные вещи. И у людей большой интерес к этому, и мы хотим показать им, как это все поменялось, чтобы популяризировать заново рабочие профессии», – рассказал генеральный директор ОЭЗ Липецк Александр Базаев.

А здесь можно не только узнать секреты производства, но и буквально почувствовать, чем пахнет профессия обжарщика кофе. В самой большой кофейной компании в Липецкой области до готовности доводят до 70 тонн зерен в месяц.

«Промышленный туризм помогает познакомить наших гостей с нашим красивым производством, увлекательным процессом и помогает погрузить их в эту кофейную историю, которая насчитывает более 500 лет», – отметил тренинг-менеджер кофейной компании Максим Ролдгин.

И только здесь комплимент от заведения – обязательная дегустация. Причем, кофе нескольких сортов, и им не только угостят, но и научат правильно готовить.

«Всегда интересно приезжать на производство, потому что ты видишь, как это происходит, весь процесс. Утром встаешь, завариваешь чашечку кофе и не задумываешься, сколько труда в это вложено. Иногда думаешь, что это растет там где-то на дереве, и мы сразу пьем это», – поделилась участница экскурсии Лариса Замулина.

В Липецкой области программу и маршруты составляют под гостей. При этом удовлетворить обещают даже самых искушенных промышленных туристов. А для фабрик и заводов такие экскурсии – дополнительная реклама и доход, хотя многие готовы и бесплатно приоткрыть тайны производства.

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