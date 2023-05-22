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2 часа назад

Начавшийся полярный день в Мурманской области продлится до июля

РИА "ФедералПресс"

В Мурманской области сегодня, 22 мая, наступил полярный день. Период, когда солнце не садится за линию горизонта и в течение суток светло, продлится в регионе до конца июля.

Полярный день в Мурманской области продлится до июля
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В Мурманске наступил полярный день, который продлится до 22 июля. Теперь в областном центре в течение 62 дней солнце будет светить круглые сутки», – пишет «ТВ-21».

Сообщается, что после 22 июля в регион вернутся белые ночи. В летний период туристический поток возрастает.

Самый долгий полярный день на полюсах земного шара длится более шести месяцев. Самый короткий полярный день – менее двух суток – наблюдается на широте полярного круга.

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