На пляжах Анапы появились первые купальщики

Нынешние выходные в Анапе выдались немного облачными, но жаркими. Поэтому уже сейчас на здешних пляжах довольно оживленно. На курорт устремились тысячи гостей, большей частью пока из городов и районов Кубани, чтобы насладиться относительной тишиной береговой линии, без шумных кафе и развернувшейся флотилии водных аттракционов. По мягкому кварцевому песку прошлась и корреспондент "РГ", чтобы узнать какая царит атмосфера на главном семейном курорте страны.

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Конечно, пока температура воздуха значительно выше воды в море (сейчас она составляет только плюс 16 градусов), поэтому отдыхающие предпочитают сидеть… даже не в шезлонгах под зонтиками, нет, а на одеялах для пикника, прогретых деревянных скамейках и пуфиках.

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На Центральный пляж многие пришли с маленькими детьми, ведь здесь есть прекрасный уголок с горками и песочными площадками для игр. Ребята постарше окружили качели прямо над водой, а родители, зайдя в воду по колено, устроили себе яркие фотоссесии. Редкие купальщики - в основном молодежь - торопливо выходят из моря, отфыркиваются.

- Вода бодрит? - спрашиваю у мужчины, спешащего за полотенцем?

- Купаться можно! - отвечает он с улыбкой.

Центральный пляж у входа со стороны улицы Гребенской оснащен удобными настилами, ведущими прямо к воде, есть отличная лаунж-зона - специальная развлекательная площадка, где проводят вечерние киносеансы под открытым небом, мастер-классы и занятия фитнесом и йогой. Вход сюда свободный, что, естественно, привлекает огромное количество туристов. Поэтому в летнее время лучшие места с раннего утра, как правило, заняты. Сейчас же широкая полоска золотистого песка практически свободна. Именно за этой не многолюдностью и стремятся сюда в мае первые гости.

- Мы с сестрой приехали сюда на выходные, пока на дорогах нет пробок, - рассказывает жительница Краснодара Яна. - Потом будем искать более удаленные места для отдыха. Сейчас, конечно, купаться не хочется. Да и недавние шторма нанесли к берегу немного зеленых водорослей. Но приятно прогуляться вдоль моря, где даже встречаются лебеди, подышать соленым воздухом. Стоимость жилья, гостиничных услуг в это время очень даже демократичная, есть огромный выбор.

Кстати, официальный курортный сезон в Анапе открыли уже в минувшие выходные. На набережной уже начали работу кафе и павильоны с продажей шаурмы на любой вкус, кофе и мороженого. Пока еще не активизировались зазывалы. Только один паренек в футболке с пачкой рекламных листовок подошел ко мне и вежливо ознакомил с перечнем экскурсий в море. За часовую прогулку на парусной яхте в этом году запрашивают 900 рублей, а вот рыбалка с копчением прямо на борту обойдется в 1800 рублей. "Места активно уже бронируют, так что поторопитесь", - говорит он, не желая, видимо, упустить столь любознательного клиента…

Кстати, для ранних гостей в Анапе в эти дни на набережной у археологического музея "Горгиппия" устроили масштабную эногастрономическую ярмарку "А. Море вина". За первые выходные ее посетили 40 тысяч человек. В современных деревянных павильонах туристы не только знакомятся с продуктами ведущих виноделен, но и слушают лекции, участвуют в творческих вечерах и семейных квестах. Сегодня на территории музея состоится также живой концерт музыки аргентинского танго.

Как отметили в пресс-службе мэрии Анапы, всего в этом летнем сезоне для гостей будут работать около 120 пляжей. Береговая линия, усыпанная мелким ракушечником, растянулась на 42 километра и мест, где можно позагорать, здесь в избытке. А безопасность обеспечат не только профессиональные спасатели и медики, но и беспилотники проекта "АнаСпас", "умная система видеонаблюдения". Еще с июня 2022 года на курорте начал работать уникальный программный комплекс "Купол", включающий тысячу интеллектуальных видеокамер новейшего поколения с функцией распознавания лиц и предметов.

А в субботу в городе в сфере гостеприимства произошло еще одно важное событие: открылся новый пятизвездочный отель "Город Mира"

- Это уже 48-й пятизвездочный отель в регионе и первый, который построен с применением мер государственной поддержки. Что говорит о серьезной коллаборации бизнеса и государства, - отметил во время торжественной церемонии вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

По слова мэра Василия Швеца, новый гостиничный комплекс является эталоном для многих предприятий курортной отрасли, так как здесь созданы все условия для комфортного отдыха. К услугам гостей - около 1000 номеров, расположенных в четырех корпусах. Три из них будут сезонными, один - круглогодичным.

Древняя улица виноделов

На набережной Анапы, на территории санатория "Мотылек" археологи в ходе раскопок обнаружили "улицу виноделов" и некрополь, которым около 2,5 тысячи лет. Как отметил начальник Анапской археологической экспедиции ИА РАН Сергей Ильяшенко, найденная часть поселения гораздо старше греческого города Горгиппия, где сейчас возвышается современный курорт.

- Если она существовала во второй половине IV века до н.э. - III веке н.э., то эти могильники можно датировать концом VI - началом V века до н.э. Это время мы определяем достаточно точно, так как в погребениях найдена отлично сохранившаяся чернолаковая греческая керамика, которую практически перестали производить после 480 года до нашей эры, - отметил Сергей Ильяшенко.