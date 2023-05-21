Куда можно отправиться в поход в России. 6 лучших направлений

В нашей стране множество удивительных мест, где можно не только любоваться красотами природы, но и заряжаться энергией гор, степей и озёр. Если вам хочется провести следующий отпуск необычно, отправляйтесь в поход — так вы не только смените картину за окном, но и получите незабываемые впечатления. Вместе с коллегами из сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказываем о шести регионах России, где можно найти своё место силы.

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Горный Алтай

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Как добраться: самолётом до Горно-Алтайска. Билет из Москвы и обратно обойдётся примерно в 18 000 рублей. Дорога займёт 4 часа 25 минут, если лететь прямым рейсом.

Уровень сложности похода: низкий.

Зачем ехать: говорят, Алтай обладает энергетикой невероятной мощности, а местные жители верят, что тут исполняются желания — но только искренние, идущие от сердца. Кроме того, здесь пересекаются три мировые религии: христианство, ислам и буддизм, а значит, особенно много сакральных мест.

Что и как посмотреть: одна из таких локаций — гора Белуха. Считается, что именно тут расположен выход в Шамбалу — мифическую страну, скрытую от глаз человека, так что многие едут сюда, чтобы достичь просветления.

Но восхождение на гору осилят не все: маршрут достаточно сложен и требует специальной подготовки. К тому же некоторым не подходит энергетика этого места: нередки случаи, когда людям становилось нехорошо уже у подножья Белухи.

Более простой вариант знакомства с Алтаем — арендовать в аэропорту автомобиль и отправиться по одной из самых красивых в мире дорог, Чуйскому тракту. В начале пути остановитесь на перевале Чике-Таман — это первая видовая точка, с которой открывается захватывающая дух панорама.

Дальше можно выбрать остановки по вкусу. Например, посмотреть на слияние рек Чуи и Катуни и расположенное неподалёку урочище Калбак-Таш, где хорошо сохранились петроглифы — наскальные рисунки, которым много тысяч лет. Или заглянуть на Гейзерное озеро недалеко от села Акташ: оно удивительного голубого цвета, а глина на его дне булькает из-за бьющих источников.

Ещё можно посетить долину Актру — дорога туда непростая, но очень живописная. В альпинистском лагере вам расскажут о доступных трекинговых маршрутах по окрестностям.

Калмыкия

Как добраться: аэропорт в столице региона — Элисте — сейчас закрыт, а поезда в город не ходят. Поэтому можно долететь до Астрахани (билет из Москвы и обратно стоит минимум 6000 рублей, в полёте — 2 часа 40 минут) или Ставрополя (от 9000 рублей, 3 часа 20 минут), а оттуда сесть на автобус (стоимость — около 1000 рублей за билет в одну сторону, в дороге примерно 5 часов).

Уровень сложности похода: низкий.

Зачем ехать: это единственная буддистская республика в Европе и в целом очень непривычный для жителей Центральной России регион. В этом краю гор не встретишь, зато предстоят переходы по степям и стоянки на берегу солёного озера.

Что и как посмотреть: в первую очередь стоит отправиться в заповедник «Чёрные земли». Тут можно полюбоваться сайгаками, дикими лошадьми и птицами, которые гнездятся у озера Маныч-Гудило (кстати, многие из них занесены в Красную книгу).

Также стоит взглянуть на Меклетинские озёра с необычной розовой водой — такой цвет придаёт обитающий тут микроскопический рачок, хотя легенды говорят о том, что здесь сотни лет назад омывали свои боевые раны воины. А ещё в регионе есть термальные источники, например, в посёлке Хар Булук или недалеко от посёлка Адык.

Дагестан

Как добраться: на самолёте в Махачкалу (билет из Москвы и обратно стоит от 7000 рублей, в пути 3 часа).

Уровень сложности похода: низкий.

Зачем ехать: Дагестан — идеальное место для первого похода в горы. Здесь невероятно красиво, много уникальных природных мест и древних памятников, а ещё с каждым годом туристическая инфраструктура становится всё лучше. Можно как присоединиться к организованному походу, так и отправиться в самостоятельное путешествие.

Лучше всего подойдёт промежуточный вариант — проводник из числа местных жителей с машиной. Перемещаться здесь удобнее на автомобиле, но вести его может быть непросто — из-за специфического стиля вождения в регионе и серпантинов.

Что и как посмотреть: зарядиться энергией тут можно практически везде. Например, спустившись к ярко-зелёной реке на дне Сулакского каньона, помедитировав на берегу Чиркейского водохранилища или побывав в необычном Хунзахском районе, пейзажи которого напоминают марсианские.

Ещё стоит посетить один из аулов-призраков — говорят, там совершенно особая энергетика. Наиболее популярным считается аул Гамсутль, некоторым строениям которого больше двух тысяч лет. Здесь никто не живёт с 2015 года, и посёлок постепенно ветшает и разрушается. По прогнозам, без реставрации аул просуществует не более десяти лет — это хороший повод увидеть его, пока он ещё цел.

Если хочется больше уединения и меньше туристов, стоит отправиться к аулам Кахиб и Гоор. Там тоже можно увидеть древние башни и строения и почувствовать связь с людьми, жившими здесь тысячи лет назад.

Горная Ингушетия

Как добраться: на самолёте до столицы республики — Магаса. Из Москвы летают регулярные рейсы «Победы», билет туда-обратно на человека обойдётся в 9000 рублей, в пути 3 часа 20 минут.

Уровень сложности похода: низкий.

Зачем ехать: Ингушетия — край гор и древних военных сооружений. Водопады и скалы, альпийские луга и глубокие каньоны — всё это стоит увидеть именно в пешем походе по республике. Башни Ингушетии, построенные сотни лет назад, излучают особую энергетику, говорят трушные туристы.

Комплексы оборонно-сторожевых ингушских башен разбросаны по всему региону. Так что можно взять в аренду машину и отправиться к тому, что больше понравится. Каждый комплекс является родовым и принадлежит определённому тейпу (или тайпу) — так называют объединения по родству и территории.

Что и как посмотреть: самый безопасный и ориентированный на туристов район Ингушетии — Джейрахский.

В районе расположен самый известный башенный комплекс, Вовнушки — он находится в Гулойхийском ущелье. Это два четырёхъярусных замка, которые когда-то были соединены подвесным мостом. Не менее красив комплекс Эрзи: к нему можно подняться по тропам Джейрахского ущелья. По пути туристам открываются виды на заснеженные вершины, а если погода будет ясной, удаётся увидеть знаменитую гору с романтическим названием Спящая Красавица.

Также в походе можно посмотреть и боевые башни Эгикал. Этот архитектурный ансамбль на вершине горы Цей-Лоам — настоящий музей под открытым небом. Люди жили тут вплоть до массовой депортации в 1944 году. Комплекс был крупнейшим в республике — жилых башен насчитывалось около 50, а боевых — шесть.

Остров Кунашир

Как добраться: сперва нужно долететь на самолёте до Южно-Сахалинска (билет на прямой рейс из Москвы и обратно стоит от 25 000 рублей, в пути чуть больше 8 часов),

оттуда либо самолётом до Южно-Курильска (билет туда-обратно стоит 13 000 рублей, в пути 1 час 15 минут),

либо по морю на теплоходе «Фархутдинов» или других, отправляющихся в порт Кунашира. Билет в одну сторону стоит от 2800 рублей, плыть чуть меньше суток (но маршрут и, соответственно, длительность пути могут меняться в зависимости от погоды). Теплоходы ходят каждый день.

Уровень сложности похода: высокий.

Зачем ехать: Кунашир — самый южный остров Курил. Здесь есть четыре действующих вулкана, пляжи с чёрным песком, необычные «белые» бурые медведи (отличаются очень светлой шкурой) и много тишины и покоя. Те, кому удалось добраться до этого удалённого уголка нашей страны, говорят, что остров обладает невероятной энергетикой, которая запоминается надолго — и никого не отпускает до конца.

Что и как посмотреть: территория острова считается пограничной зоной, а значит, для посещения нужно получить пропуск в Сахалинском пограничном управлении (находится в Южно-Сахалинске) и дополнительный пропуск в администрации заповедника в Южно-Курильске. Если присоединиться к одному из организованных турпоходов, все пропуска оформят организаторы.

Обычно туристы заодно смотрят ещё и соседние острова: Шикотан, Итуруп и Сахалин. На Кунашире можно забраться на самый высокий местный вулкан под названием Тятя, посетить кальдеру (котловину) вулкана Головнина и увидеть расположенные в ней озёра Горячее и Кипящее.

Также турпрограмма обычно включает в себя осмотр одной из красивейших природных достопримечательностей — мыса Столбчатый, который словно покрыт шестигранными каменными столбами. А в двух километрах южнее находятся Столбовские термальные источники, в которых так приятно искупаться после долгого дня на ногах.

Плато Путорана

Как добраться: на самолёте до Норильска.

Из Москвы есть прямые рейсы (в пути 4 часа 15 минут, стоимость билетов туда-обратно начинается от 35 000 рублей) и с пересадкой в Новосибирске (чуть дешевле, от 30 000 рублей, но путь займёт около 8 часов).

Уровень сложности похода: высокий, требует определённой подготовки (в заповеднике нет пешеходных троп и оборудованных лагерей).

Зачем ехать: это уникальное место внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Плато — памятник природы, расположенный за Полярным кругом, и добраться туда очень непросто. Зато, преодолев все сложности, путешественник окажется в заповеднике, не тронутом человеком, наедине с собой и своими мыслями.

Местные народы связывают с плато множество легенд. Считается, что тут живёт дух огня и повелитель преисподней. Вероятно, это связано с тем, что вулкан, который был когда-то в этом регионе, уничтожил всё живое на много тысяч километров вокруг (кстати, так и образовалось плато — это по сути скопление лавовых масс).

Кроме того, тут находят остатки старинных сооружений, наскальные рисунки и даже пирамиды. При определённом везении можно набрести на каменные кладки, куски колонн, обломки статуй, рукотворные пещеры. Учёные пока до конца не определили, сколько им лет и кто тут обитал, но следов древних цивилизаций на плато множество.

Что и как посмотреть: до плато нет автомобильных дорог, поэтому чаще всего туристы приезжают сюда организованными группам. Их пусть стартует из Норильска, далее туристы отправляются на катере на турбазу «Бунисяк», а оттуда к красивейшим уголкам плато, доступным человеку.

Уже в заповеднике можно сходить пешком водопадам и самому плато, подняться на гору Фестивальную и сплавиться по местным рекам.

Бонус: как подготовиться к походу

Соберите стандартный набор походника:

трекинговые ботинки (их лучше купить и разносить заранее);

ветрозащитные штаны и куртка;

флисовая кофта (если вечером будет прохладно);

солнцезащитные очки;

кепка или панама;

удобный лёгкий спальник;

фонарик;

термос (он всегда пригодится);

качественный походный рюкзак (его лучше купить в специализированном магазине).

Если отправляетесь путешествовать самостоятельно, продумайте заранее, где по пути можно будет пополнить запасы воды и еды. Не стоит нагружать рюкзаки провиантом сразу на всё время похода.