$79.91-0.1386.28-0.22

Москвичей предупредили о требованиях при путешествии с питомцем по России

Перед поездкой по России с питомцем нужно выполнить ряд обязательных требований, включая прививки и ветеринарный осмотр. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на Комитет ветеринарии столицы.

Эксперты предупредили о требованиях при путешествии с питомцем по России
© М24

Одним из требований является обязательная вакцинация от бешенства.

"Прививка ставится не позднее чем за три недели до даты начала путешествия. Это связано с тем, что иммунитет к заболеванию формируется в течение 21 дня. Ограничен и срок действия вакцинации – питомец должен быть привит не более года назад", – рассказали эксперты.

Кроме того, не раньше чем за 14 дней до поездки необходимо пройти ветеринарный осмотр в ветклиники.

Вся информация должна быть занесена в паспорт животного, отметили специалисты.

Подробнее о том, как подготовить любимца к поездке по России и другим странам, можно узнать на сайте спецпроекта "Как стать суперхозяином".

Ранее эксперты рассказали, как путешествовать с животными в самолете в 2023 году. Например, у разных авиакомпаний введены разные требования к допустимому весу животного, которое разрешено брать с собой на борт. Кроме того, в переноске должно быть не больше трех питомцев.

Животных, не прошедших контроль веса, придется сдать в багаж, указывают эксперты.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий