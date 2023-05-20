В России изменили порядок информирования туристами о рискованных маршрутах

В России вступил в действие новый порядок оповещения туристическими группами о маршрутах передвижения, которые связаны с повышенным риском для жизни. Соответствующие нововведения внесло Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

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«Информировать МЧС России необходимо о любых маршрутах передвижения в природной среде, связанных с повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов и их имуществу. Это путешествия по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам», - передает РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что туристы смогут передать данные по интернету через официальный сайт ведомства или территориального органа МЧС РФ, а также заказным письмом с уведомлением о доставке или лично в территориальном органе ведомства.

Кроме того, в МЧС подчеркнули, что туристские организации, инструкторы-проводники и туристы всегда должны информировать территориальное подразделение ведомства за 10 дней до начала поездки, напомнив, что перед планированием путешествия необходимо ознакомиться с условиями местности маршрута.