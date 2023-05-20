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Эксперты назвали 5 альтернатив Сочи для летнего отдыха

Как сообщает РИА Новости, достойной альтернативой Сочи для туристических целей текущим летом могут быть Алтай, Бурятия, Хакасия, Мурманская область и Приморский край.

5 альтернатив Сочи для летнего отдыха
© Krasnodar Room

Так, в Бурятии есть необыкновенное озеро Байкал и малоизвестная Баргузинская долина. Республика Алтай знаменита горами и прекрасными видами, которые открываются путешественникам, к примеру, на Чуйском тракте.

В Мурманской области можно увидеть северное сияние, китов и тундру и китов, а в Приморье —многочисленные острова. Любители экстремального отдыха по достоинству оценят здесь дайвинг и серфинг.

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