5 альтернатив Сочи для летнего отдыха

Как сообщает РИА Новости, достойной альтернативой Сочи для туристических целей текущим летом могут быть Алтай, Бурятия, Хакасия, Мурманская область и Приморский край.

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Так, в Бурятии есть необыкновенное озеро Байкал и малоизвестная Баргузинская долина. Республика Алтай знаменита горами и прекрасными видами, которые открываются путешественникам, к примеру, на Чуйском тракте.