Самое дешевое направление для пляжного отдыха в конце мая
Стоимость путёвок на полуостров составляла от 13 тысяч рублей.
Самым дешевым пляжным отдыхом в России в конце мая стали туры в Крым и Сочи. Самым выгодным зарубежным направлением для отпуска в этот период стала Турция — продажи путевок на это направление выросли на 58 %.
На втором месте расположился Египет с показателем в 19% туров. Российские курорты замыкают тройку с 11% продаж. Об этом сообщает издание «Народные новости» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).
Самым экономичным туром в Турцию стало путешествие на 10 ночей на двоих в Анталью по тарифу «все включено». Стоимость такого тура составляет 101 800 рублей. Что касается отечественных курортов, самым доступным стал отдых в Крыму на 10 ночей на двоих, где стоимость начинается от 13 тысяч рублей. Второе место занимают туры в Сочи, Абхазию и Геленджик, стоимость которых составляет 45-50 тысяч рублей на двоих за 10 дней.