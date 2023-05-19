Самое дешевое направление для пляжного отдыха в конце мая

Стоимость путёвок на полуостров составляла от 13 тысяч рублей.

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Самым дешевым пляжным отдыхом в России в конце мая стали туры в Крым и Сочи. Самым выгодным зарубежным направлением для отпуска в этот период стала Турция — продажи путевок на это направление выросли на 58 %.

На втором месте расположился Египет с показателем в 19% туров. Российские курорты замыкают тройку с 11% продаж. Об этом сообщает издание «Народные новости» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).