Ночь в музее – что и где увидят туристы

Шанс больше увидеть и узнать за один день – традиционная акция «Ночь музеев», которая начнется субботним вечером 20 мая. На культурных площадках в разных городах страны подготовили специальные программы и выставки, авторские экскурсии и интерактивные мастер-классы, некоторые из которых будут работать до утра следующего дня.

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Санкт-Петербург

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В Петербурге в акции 20 мая примут участие свыше 120 музеев, галерей и концертных залов. Чтобы туристы и жители города смогли побывать на разных площадках, для них пустят четыре специальных автобусных маршрута в черте города с 23 часов в субботу до 6 утра воскресенья. Устроители также советуют не забыть про график развода мостов, действующий в летний сезон.

Продажи билетов на «Ночь музеев» в кассах нет: только онлайн. Выгодно купить «единый» на выбранные заранее сеансы: стоимость посещения пяти мест – 550 руб., трех – 450, а одного – 250 руб. Где-то не возбраняется прийти с ребенком до 7 лет бесплатно с родителем. Билетный QR-код можно показать с экрана смартфона или на распечатанном билете.

Среди необычных мест – опыты в «Кошачьей лаборатории» и прогулка по подземельям Гатчинского дворца. Узнать все о телеграфе и современных технологиях – посетить интерактивную выставку в музее-заповеднике «Петергоф». В Царском селе искусство ковки и живописи, шедевры вышивальщиц и краснодеревщиков показывают на примерах изготовления старинных экипажей.

Казань

Все экспозиции музея-заповедника «Казанский Кремль» 20 мая доступны по единому электронному билету с 18:30 до 23:00. Для взрослых – это 1,6 тыс. руб., школьникам – за полцены, есть скидки студентам и пенсионерам. Вход в один музей – 350 руб., а школьникам – 150 руб.

В частности, туристам расскажут, как расписные ичиги Париж покорили, а татарские модницы изменили традиционный калфак. Интересные артефакты собраны на выставке о завоевательных походах Александра Македонского. Немало познавательного – по истории и сегодняшнему дню Татарстана. Развлечься всей семьей приглашают в интеллектуальных играх и мастер-классах.

Кроме того, 18–20 мая здесь проходит фестиваль света «Сияние Кремля». О секретах Преображенской и Тайницкой башен повествует мультимедийные шоу, в завершение каждого дня – театрализованные перфомансы. Вход – свободный.

Москва

Москва, как и Северная столица, поражает разнообразием культурной программы, предлагаемой туристам и москвичам. Вот лишь всего несколько примеров бесплатных мероприятий.

С наступлением сумерек начнется прогулка «Ночное Царицыно»: зрелище с подсветкой архитектурных шедевров и рассказ о временах Екатерины II. В парке ждут гостей от 18 лет, для участия нужна регистрация.

Дарвиновский музей открывает свои двери не только взрослым, но и детям с 6 лет, также по предварительной записи. Здесь за 20 мин. покажут эволюцию планеты в течение 4,5 млрд лет с помощью световидеомузыкальной инсталляции.

Любителей музыки ждут на концерт Московского камерного оркестра «Времена года», который начнется в стенах музея А.С. Пушкина в 8 вечера. А на ВДНХ с 21 часа будут показывать светомузыкальное представление: нейросеть воплотила музыку Скрябина в разные визуальные эффекты. Действо сможет увидеть каждый, кто будет рядом с павильоном «Умный город».

Ценителям современного изобразительного искусства предлагают посетить экспозиции 13 галерей арт-платформы Cube.Moscow – с 19 до 21 часа.

Также туристов ждут на общеизвестных площадках – в Третьяковской галерее, Историческом музее, Кремле и других, интересно провести вечер предлагают театры Москвы.

Ярославль

Увидеть вечерний Ярославль с 33-метровой звонницы и побывать на постоянных экспозициях приглашает 20 мая Ярославский музей-заповедник. Организаторы обещают необычные экскурсии и игры, детские спектакли. Вход на территорию Кремля свободный с 20 часов. На отдельные мероприятия билеты за 100–150 руб. можно приобрести онлайн или, как обычно, – в кассах музеев. Самое дорогое удовольствие – обзорная площадка за 350 руб. В полночь на набережной Которосли будет салют.

Нижний Новгород