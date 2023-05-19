В Новосибирске летом 2023 года будут работать 6 пляжей

Из подписанного главой города документа следует, что этим летом в столице Сибири официально будут работать 6 площадок для отдыха горожан, оборудованные спасательным постом.

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Это четыре пляжа «У моря Обского» – «Каменный», «Галечный», «Детский» и «Бумеранг», а также пляж «Звезда» в Академгородке и пляж на реке Обь со стороны парка «Бугринская роща».

Помимо этого, в реестре есть информация о местах неорганизованного отдыха новосибирцев. Таких мест в сибирской столице около 40. По большей части это обводненные котлованы и озера рядом с жилыми массивами, а также стихийные пляжи вдоль реки Иня, Обь и на Обском водохранилище.