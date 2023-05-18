Популярные семейные отели и санатории на Черном море оказались почти полностью забронированы на первую половину лета, рассказал РБК президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

В целом отели Краснодарского края, как сообщают местные власти, на летний сезон уже зарезервированы почти на 50%. На главном курорте — в Сочи, а также в Геленджике в среднем забронировано уже 70-80% номеров.

В Крыму пока все выглядит скромнее: на лето там заполнено лишь 20-30% мест в отелях. Турпоток в регион сокращается с прошлого года, в частности, после закрытия аэропорта Симферополя. Комментирует вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин:

— Есть несколько направлений, которые преобладают в структуре пляжного спроса. Безусловно, Краснодарский край. Мы выделяем несколько локальных курортов — большая Анапа, Геленджик, большой Сочи. Абхазия, которая частично тоже примыкает к внутреннему туризму, и, соответственно, общий аэропорт Сочи. Крым несколько сдает позиции, но все равно это курорт, куда прибудут этим летом миллионы россиян.

— За какие деньги в основном люди бронируют отели?

— Средний чек без дороги в районе 35-40 тысяч за десять дней отдыха в отеле три звезды с двухразовым питанием на человека, на детей чуть-чуть поменьше. Если туристы добираются на автомобиле, наверное, они уложатся втроем в 80-90 тысяч. Если летят самолетом, то как повезет, я думаю, что тут бюджеты уже свыше 100 тысяч на семью за десять дней отдыха.

— Что еще осталось для бронирования?

— Июнь распродан уже неплохо, и он, как правило, дешевле, чем два оставшихся летних месяца. Но в то же время я не вижу потребительской катастрофы, процентов 40 отелей еще доступны. Наверное, сверхпопулярные распродаются чуть ли не в январе-феврале, но даже если турист придет завтра или 1 июля, мы найдем ему размещение. Чуть дальше от моря или не такой популярный отель, но что-то безусловно найдем, мест хватает. Есть снижение турпотока в Крым. В Краснодарском крае, в частности, в Анапе много прибытий. Давление на Краснодарский край растет. Заграница дорогая, карты не работают, все это выталкивает туристов на наши пляжи.

Намного ли больше летних бронирований в этом году? Вот что говорит гендиректор City Park Hotel в Сочи Илья Завиваев:

— Относительно загрузки — динамика именно на лето хорошая, по нашим оценкам, процентов на 10-15 лучше, чем в прошлом году. Не на 40%, не на 50%, просто темп чуть лучше. Супербума нет.

— У вас еще остались места для бронирования? И на какой период?

— Есть на весь период, но немного. У отеля сейчас 70% загрузки, то есть еще 10-15% есть возможность забронировать.

Отдых на курортах Краснодарского края предстоящим летом подорожал, по данным РСТ, в среднем на 13%. Самый большой рост, 19%, наблюдается в Сочи. Заметнее всего растут цены в отелях уровня четыре и пять звезд — проживание в них обойдется на 20-25% дороже, чем в прошлом году. В гостиницах уровня три звезды повышение минимальное — до 5%.