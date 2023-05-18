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Бронировать отели в Крыму летом 2023 можно будет за неделю до заезда

Ранее же бронь гостиницы была возможно за несколько месяцев до приезда.

Бронировать отели в Крыму можно будет за неделю до заезда
© runews24.ru

Путешественники, которые решили провести свой отпуск этим летом в Крыму, смогут забронировать номера гостиниц за неделю до заезда.

По словам доцента кафедры туризма Крымского федерального университета Игоря Вахрушева, в 2023 году на полуострове будут работать только те гостиницы и отели, которые прошли сертификацию. Такие меры введены, чтобы поднять уровень качества обслуживания отдыхающих, сохранив при этом цену. Также будут работать только аккредитованные специалисты в экскурсионной сфере.

Специалист добавил, что туристы также смогут бронировать отели за две недели до заезда, а не за несколько месяцев, как было раньше.

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