Бронировать отели в Крыму можно будет за неделю до заезда

Ранее же бронь гостиницы была возможно за несколько месяцев до приезда.

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Путешественники, которые решили провести свой отпуск этим летом в Крыму, смогут забронировать номера гостиниц за неделю до заезда.

По словам доцента кафедры туризма Крымского федерального университета Игоря Вахрушева, в 2023 году на полуострове будут работать только те гостиницы и отели, которые прошли сертификацию. Такие меры введены, чтобы поднять уровень качества обслуживания отдыхающих, сохранив при этом цену. Также будут работать только аккредитованные специалисты в экскурсионной сфере.