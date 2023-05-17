В туротрасли усомнились в успехе создания круглогодичных курортов в РФ

«Если поручил, значит найдут такие курорты, но у нас негде купаться круглый год. В Сочи морской и горный курорт – это разные вещи, хоть и находятся в одном месте. У нас 9 месяцев зима, где можно построить круглогодичный курорт для морского отдыха? Пытаются что-то сделать в Дагестане, в Калиниграде Балтийское море холодное, во Владивостоке – холодное», - сказал Голов.