Россияне активно покупают путевки в санатории
Высокий спрос на отдых в отечественных санаториях отмечают российские туроператоры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).
В сообщении организации, в частности, приводится информация о том, что в здравницах Кавказских Минеральных Вод на сегодняшний день практически не осталось свободных мест.
"По данным туроператоров, спрос на санаторно-курортный отдых в этом году вырос на 30 процентов, наиболее востребованы объекты на курортах Кавказских Минеральных Вод. На летний сезон вплоть до октября в них практически не осталось мест, несмотря на заметный рост цен", – рассказали в РСТ.
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