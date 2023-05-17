Россияне активно покупают путевки в санатории

"По данным туроператоров, спрос на санаторно-курортный отдых в этом году вырос на 30 процентов, наиболее востребованы объекты на курортах Кавказских Минеральных Вод. На летний сезон вплоть до октября в них практически не осталось мест, несмотря на заметный рост цен", – рассказали в РСТ.