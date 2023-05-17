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Более ста тысяч туристов посетили Ингушетию в 2022 году

Власти Ингушетии подсчитали количество туристов, посетивших регион в 2022 году. Рост турпотока составил 3%. При этом в регионе также увеличилось количество гостиниц, принимающих путешественников.

Более ста тысяч туристов посетили Ингушетию в 2022 году
© «Это Кавказ»

«2022 год в Ингушетии был отмечен ростом туристического потока на 3%, составив 105,5 тысячи человек. При этом увеличился не только туристический поток, но также был расширен номерной фонд на 13%», — сообщается в телеграм-канале правительства региона.

Также в 2022 году в Ростуризме был зарегистрирован первый национальный туристический брендовый маршрут в Ингушетии протяженностью 280 км, который охватывает горы и равнины, а Роспатент зарегистрировал слоган «Ингушетия — родина башен» и собственный туристический бренд региона, который представляет собой стилизованное изображение ингушской башни.

В течение года в республике были благоустроены средневековый замковый комплекс «Эрзи» в горах, мавзолей Борга-Каш, Фуртогский водопад, маршруты по местам боевой славы в равнинном Малгобеке и пешие тропы в приграничном отдаленном селении Даттых. Помимо этого, было реализовано 23 проекта по развитию туристических инфраструктур, 5 из которых уже завершены, а еще 18 будут закончены в нынешнем году.

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