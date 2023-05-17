В Геленджике перед началом турсезона отменен карнавал

Самые яркие мероприятия вычеркнули из программы карнавала. Об этом сообщил мэр курорта Алексей Богодистов.

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«Наша позиция однозначна – сейчас живем в такое время, что не до широких гуляний. Карнавала в привычном для наших гостей формате, с шествием и гала-концертом не будет», – заявил он.

По словам мэра, СМИ и жители курорта начали активно интересоваться программой карнавала в Геленджике, который в 2022 году прошел летом.

В 2023 году чиновники не отменяли мероприятия полностью, но вычеркивали из программы салюты или веселые конкурсы. Частные вечеринки, концерты и фестивали на курортах проходят без ограничений.