В Самарской области займутся развитием природного парка

Специальная команда займется развитием природного парка на Мастрюковских озерах. Там улучшится инфраструктура и появится возможность для проведения новых мероприятий.

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Создание парка поддержали губернатор Дмитрий Азаров и областное правительство. В ближайшие годы на Мастрюковских озерах пройдут ленд-арт-фестивали, пленэры и резиденции для художников, конференции профессиональных сообществ, начнут работу летние лагеря для детей.

Помимо событийной программы разработан проект развития инфраструктуры парка. Создан новый фирменный стиль, система навигации и набор визуальных образов, которые станут основой для брендированного мерча и сувениров.